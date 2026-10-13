В Белоруссии освятили ИИ-икону с «кибер-апостолом» Карло Акутисом
13.10.2026, 11:05
В храме Святой Марии Магдалины в белорусском Новолукомле освятили икону, созданную с помощью искусственного интеллекта. На ней изображен итальянский подросток Карло Акутис, известный как «кибер-апостол», сообщил портал Минско-Могилевской архиепархии Римско-католической церкви.
Церемония состоялась во время визита почетного архиепископа Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича. Он также освятил часовню на территории церкви, посвященную святому Франциску Ассизскому. Настоятель храма Николай Липский отметил, что святые Франциск и Карло Акутис, хотя и принадлежат к разным поколениям, являются «истинными братьями по духу».
«Святой Франциск в Средние века оставил все земные богатства, чтобы открыть красоту Бога в каждом цветке, дереве и существе. А молодой человек, наш современник, святой Карло Акутис — покровитель интернета и молодежи — использовал современные компьютеры и цифровой мир, чтобы показать всему человечеству, что Пресвятая Евхаристия — это наш путь на небеса», — отметил настоятель.
Итальянец Карло Акутис был программистом-самоучкой. В возрасте 11 лет он создал сайт «Евхаристические чудеса мира», на котором фиксировал признанные церковью чудесные явления и знамения. Мальчик получил прозвища «божий инфлюэнсер» и «кибер-апостол». В 2006 году врачи диагностировали у него острый лейкоз, в том же году мальчик умер в возрасте 15 лет.
В 2020 году в рамках процедуры причисления к блаженным тело Карло Акутиса было эксгумировано, а сердце переложено в реликварий — для транспортировки по всему миру для поклонения. В сентябре 2025 года папа римский Лев XIV причислил Карло Акутиса к лику святых.