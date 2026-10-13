В Белоруссии освятили ИИ-икону с «кибер-апостолом» Карло Акутисом

Итальянец Карло Акутис был программистом-самоучкой. В возрасте 11 лет он создал сайт «Евхаристические чудеса мира», на котором фиксировал признанные церковью чудесные явления и знамения. Мальчик получил прозвища «божий инфлюэнсер» и «кибер-апостол». В 2006 году врачи диагностировали у него острый лейкоз, в том же году мальчик умер в возрасте 15 лет.