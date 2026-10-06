Группа вооруженных людей попыталась проникнуть в Латвию со стороны Белоруссии

Как минимум 20 мигрантов попытались попасть на территорию Латвии со стороны Белоруссии, заявили Национальные вооруженные силы Латвии (NBS). Группу сопровождали люди в масках с оружием. В NBS сообщили, что вооруженные люди угрожали латвийским военнослужащим.

Инцидент произошел 5 октября. Солдаты ВС Латвии пресекли попытку незаконного перехода границы, уточнила пресс-служба NBS. Через несколько часов люди в масках вновь пересекли белорусско-латвийскую границу, украли камеры видеонаблюдения и повредили электрический распределительный шкаф. Затем неизвестные вернулись на территорию Белоруссии, добавили в NBS.

«В отличие от многих предыдущих случаев, на этот раз провокация была особенно демонстративной и агрессивной… Белоруссия должна понимать, что такие случаи могут привести к более тяжелым последствиям для самой Белоруссии»,— написал глава МВД Латвии Янис Домбрава в соцсети X.

Власти Белоруссии заявления латвийской стороны не комментировали.