Группа вооруженных людей попыталась проникнуть в Латвию со стороны Белоруссии
Как минимум 20 мигрантов попытались попасть на территорию Латвии со стороны Белоруссии, заявили Национальные вооруженные силы Латвии (NBS). Группу сопровождали люди в масках с оружием. В NBS сообщили, что вооруженные люди угрожали латвийским военнослужащим.
Инцидент произошел 5 октября. Солдаты ВС Латвии пресекли попытку незаконного перехода границы, уточнила пресс-служба NBS. Через несколько часов люди в масках вновь пересекли белорусско-латвийскую границу, украли камеры видеонаблюдения и повредили электрический распределительный шкаф. Затем неизвестные вернулись на территорию Белоруссии, добавили в NBS.
«В отличие от многих предыдущих случаев, на этот раз провокация была особенно демонстративной и агрессивной… Белоруссия должна понимать, что такие случаи могут привести к более тяжелым последствиям для самой Белоруссии»,— написал глава МВД Латвии Янис Домбрава в соцсети X.
Власти Белоруссии заявления латвийской стороны не комментировали.
В 2026 году Латвия усилила охрану восточной границы и запустила операцию «Вилкатис» как скоординированный ответ на гибридную угрозу нелегальной миграции из Белоруссии. Поэтому эпизоды с незаконным переходом рассматриваются не только как работа пограничников, но и как задача для более широкого взаимодействия силовых служб.
Режим усиленной охраны границы с Белоруссией действует в Латвии до конца 2026 года. В июне 2026 года было пресечено 2,2 тыс. таких попыток против 1,7 тыс. в апреле.
Полное закрытие границы для Латвии связано с экономическими издержками: Ассоциация автоперевозчиков предупреждала о потере транзитных доходов, рабочих мест и части рынка международных перевозок. Ранее, в августе 2023 года, рост числа попыток перехода уже приводил к срочной мобилизации пограничников: за сутки тогда зафиксировали 96 таких случаев.