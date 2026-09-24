Лукашенко помиловал 15 осужденных
Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 15 осужденных, из которых 13 совершили преступления экстремистской направленности. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы республики.
Александр Лукашенко
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
Десять помилованных — женщины. Имена освобожденных от наказания людей пока неизвестны. Все осужденные подали ходатайства о помиловании, признали вину, а также обещали вести «правопослушный образ жизни», передает БЕЛТА.
США больше года ведут переговоры с Белоруссией об освобождении оппозиционеров, активистов и журналистов в обмен на снятие американских санкций. Господин Лукашенко 15 сентября принял в Минске представителя президента США Дональда Трампа Джона Коула. По итогам переговоров господин Коул заявлял, что США договорились снять санкции с белорусских компаний «Лакокраска» и «Беллесбумпром». Минск, в свою очередь, пообещал освободить 25 осужденных.
Помилование 15 человек не завершает договоренность: освобождение остальных заключенных и дальнейшее снятие санкций поставлены в зависимость от разрешения и согласования сторонами всех остающихся вопросов. Поэтому нынешнее решение означает продвижение поэтапного обмена уступками, а не окончательное выполнение обязательств Минска и Вашингтона.
Такая схема уже применялась 19 марта 2026 года: после помилования Александром Лукашенко 250 заключенных Вашингтон смягчил санкции в отношении Минска. В июне 2025 года Белоруссия освободила 14 осужденных после визита американского спецпосланника Кита Келлога, а в июле Лукашенко помиловал еще 16 человек.