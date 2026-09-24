Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 15 осужденных, из которых 13 совершили преступления экстремистской направленности. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Десять помилованных — женщины. Имена освобожденных от наказания людей пока неизвестны. Все осужденные подали ходатайства о помиловании, признали вину, а также обещали вести «правопослушный образ жизни», передает БЕЛТА.

США больше года ведут переговоры с Белоруссией об освобождении оппозиционеров, активистов и журналистов в обмен на снятие американских санкций. Господин Лукашенко 15 сентября принял в Минске представителя президента США Дональда Трампа Джона Коула. По итогам переговоров господин Коул заявлял, что США договорились снять санкции с белорусских компаний «Лакокраска» и «Беллесбумпром». Минск, в свою очередь, пообещал освободить 25 осужденных.