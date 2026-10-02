Лукашенко пообещал поддерживать все решения Путина по Украине

Власти Белоруссии всегда будут привержены общему курсу с Россией, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. Он заверил, что придерживается такой позиции, несмотря на некоторые «особенности понимания» военного конфликта на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Господин Лукашенко поднял эту тему на встрече с главами делегаций—участников заседания Евразийского межправительственного совета. По его словам, у него и у президента России Владимира Путина «подходы более выверенные», потому что они оба знают, что происходит на линии боевого соприкосновения.

«Я президенту Путину открыто об этом сказал: у меня есть свое понимание отдельных аспектов конфликта в Украине, но мы всегда будем привержены нашему общему курсу,— заверил белорусский президент (цитата по БЕЛТА). — Если вы, руководство России, примете решение, мы всегда будем с вами... Мы никогда не были предателями».

Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что вооруженные силы Белоруссии готовятся к возможным боевым действиям, несмотря на стремление избежать конфликта на Украине. При этом господин Лукашенко пообещал белорусским военнослужащим не посылать их воевать на Украину. Он убежден, что народы России, Белоруссии и Украины «рано или поздно будут вместе».