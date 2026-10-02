Лукашенко пообещал поддерживать все решения Путина по Украине
Власти Белоруссии всегда будут привержены общему курсу с Россией, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. Он заверил, что придерживается такой позиции, несмотря на некоторые «особенности понимания» военного конфликта на Украине.
Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ
Господин Лукашенко поднял эту тему на встрече с главами делегаций—участников заседания Евразийского межправительственного совета. По его словам, у него и у президента России Владимира Путина «подходы более выверенные», потому что они оба знают, что происходит на линии боевого соприкосновения.
«Я президенту Путину открыто об этом сказал: у меня есть свое понимание отдельных аспектов конфликта в Украине, но мы всегда будем привержены нашему общему курсу,— заверил белорусский президент (цитата по БЕЛТА). — Если вы, руководство России, примете решение, мы всегда будем с вами... Мы никогда не были предателями».
Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что вооруженные силы Белоруссии готовятся к возможным боевым действиям, несмотря на стремление избежать конфликта на Украине. При этом господин Лукашенко пообещал белорусским военнослужащим не посылать их воевать на Украину. Он убежден, что народы России, Белоруссии и Украины «рано или поздно будут вместе».
Практическое содержание общего курса Белоруссии и России включает не только политические заявления, но и использование союзной военной инфраструктуры. В феврале 2022 года российско-белорусские учения включали проверку переброски российских частей в Белоруссию и отработку совместных действий по локализации кризисов на угрожаемых направлениях. В октябре того же года Александр Лукашенко сообщал о размещении в стране более тысячи российских военных, не раскрывая точную численность и место дислокации.
При этом прямое вступление Белоруссии в военные действия имеет для Минска отдельное ограничение: по оценке Александра Лукашенко, оно увеличило бы линию фронта на 1,5 тыс. километров, а Россия и Белоруссия не смогли бы обеспечить защиту этого участка. Поэтому подтвержденная форма вовлеченности включает совместное планирование, подготовку и размещение российских сил, тогда как участие белорусских военнослужащих на украинском направлении остается отделенным от этой военной поддержки.