Лукашенко предложил закрепить за Белоруссией некоторые города и регионы России

Белорусский президент назвал сотрудничество с Санкт-Петербургом и Ленинградской областью образцом для остальных направлений. Александр Лукашенко отметил сходство характеров у жителей двух регионов. Он также напомнил, что белорусы «все, что пообещали» Петербургу, сделают, в том числе в области машиностроения, ремонта лифтов и поставок продовольствия. Господин Лукашенко добавил, что президент России Владимир Путин поддерживает подобную формулу сотрудничества.