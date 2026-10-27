Лукашенко предложил закрепить за Белоруссией некоторые города и регионы России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым призвал возродить советскую практику хозяйственного сотрудничества, при которой Минск отвечал за поставки товаров в крупные города РСФСР.
Глава государства подчеркнул, что Белоруссия прежде всего должна сотрудничать с Калининградом, Санкт-Петербургом, Ленинградской областью, Московской областью и частично Москвой. По его словам, такая практика предусматривала, что республика производила и поставляла все, чего не хватало этим регионам.
«Москва огромная, особенно сейчас, думаю, что мы вряд ли справимся с таким гигантским объемом. Но сотрудничать нам прежде всего надо с этими регионами»,— указал господин Лукашенко (цитата по ТАСС).
Белорусский президент назвал сотрудничество с Санкт-Петербургом и Ленинградской областью образцом для остальных направлений. Александр Лукашенко отметил сходство характеров у жителей двух регионов. Он также напомнил, что белорусы «все, что пообещали» Петербургу, сделают, в том числе в области машиностроения, ремонта лифтов и поставок продовольствия. Господин Лукашенко добавил, что президент России Владимир Путин поддерживает подобную формулу сотрудничества.