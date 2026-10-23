Следственный комитет Белоруссии проверит клип Егора Крида на разжигание вражды

Егор Крид снялся в видеоклипе в лонгсливе, сделанным московским KM20 совместно с американским брендом Marking Distance. Сейчас в продаже этого лонгслива нет. Клип перезалили на YouTube с заблюернным изображением одежды. «Никого обидеть не хотел, про фильм слышу впервые… Память о Великой Отечественной войне и трагедии, которую пережили люди — для меня священна», — написал Егор Крид накануне в Telegram.