Следственный комитет Белоруссии проверит клип Егора Крида на разжигание вражды
Генпрокуратура Белоруссии предложила Следственному комитету страны проверить видеоклип российского исполнителя Егора Крида на наличие признаков разжигания социальной вражды и реабилитации нацизма. Поводом стало появление артиста в одежде со стилизованным изображением главного героя фильма «Иди и смотри».
Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Белоруссии, клип был обнаружен при мониторинге интернет-ресурсов. На одежде музыканта персонажу «дорисовали татуировку и пирсинг, а также надпись "Маркировка дистанции"». В ведомстве отметили, что демонстрация ролика вызвала широкий общественный резонанс и получила негативную оценку в соцсетях и мессенджерах.
Ранее киноконцерн «Мосфильм» назвал недопустимым искажение постера к фильму «Иди и смотри» на одежде, показанной в клипе. Картина, снятая «Мосфильмом» и «Беларусьфильмом», вышла в 1985 году. Ее герой-подросток становится свидетелем карательной операции оккупантов в годы Великой Отечественной войны.
Егор Крид снялся в видеоклипе в лонгсливе, сделанным московским KM20 совместно с американским брендом Marking Distance. Сейчас в продаже этого лонгслива нет. Клип перезалили на YouTube с заблюернным изображением одежды. «Никого обидеть не хотел, про фильм слышу впервые… Память о Великой Отечественной войне и трагедии, которую пережили люди — для меня священна», — написал Егор Крид накануне в Telegram.