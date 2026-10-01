Россия и Белоруссия подписали меморандум о строительстве ВСМ Москва — Минск
Министры транспорта России и Белоруссии Андрей Никитин и Алексей Ляхнович подписали меморандум о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) по маршруту Москва — Минск. РЖД вскоре начнет работать над технико-экономическим обоснованием проекта, сообщил глава российского ведомства.
«Сначала наши железные дороги должны выстроить технологическое партнерство, проектное партнерство, и дальше уже будет определяться подрядчик»,— сказал господин Никитин журналистам (цитата по «Интерфаксу»). Финансово-экономическую модель ВСМ стороны рассчитывают утвердить в 2028 — 2029 годах.
Протяженность ВСМ составит 700 км, а время в пути — около трех часов. Ежегодный пассажиропоток прогнозируется на уровне 5,8 млн человек.
Подписание меморандума о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Минск означает переход проекта к расчетной стадии. До принятия решения о строительстве необходимо всесторонне оценить его технико-экономические параметры. Ранее РЖД рассматривала маршрут Москва—Смоленск—граница с Белоруссией как часть высокоскоростного коридора «Евразия», а в июне 2024 года Минтранс сообщал о проработке ВСМ до Минска.
Ключевым ограничением остается стоимость: в июне 2023 года ее оценивали примерно в 2,1 трлн руб. с учетом решения имущественных вопросов. Поэтому технико-экономическое обоснование (ТЭО) и финансово-экономическая модель должны уточнить параметры проекта и показать, на какой конструкции его можно будет переводить к строительству. Приведенная оценка пока была экспертным расчетом, а не утвержденной стоимостью.