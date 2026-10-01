Россия и Белоруссия подписали меморандум о строительстве ВСМ Москва — Минск

Министры транспорта России и Белоруссии Андрей Никитин и Алексей Ляхнович подписали меморандум о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) по маршруту Москва — Минск. РЖД вскоре начнет работать над технико-экономическим обоснованием проекта, сообщил глава российского ведомства.

«Сначала наши железные дороги должны выстроить технологическое партнерство, проектное партнерство, и дальше уже будет определяться подрядчик»,— сказал господин Никитин журналистам (цитата по «Интерфаксу»). Финансово-экономическую модель ВСМ стороны рассчитывают утвердить в 2028 — 2029 годах.

Протяженность ВСМ составит 700 км, а время в пути — около трех часов. Ежегодный пассажиропоток прогнозируется на уровне 5,8 млн человек.