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Главные анонсы 14 июня
13/06
Белгородцам снизили транспортный налог для газовых и электромобилей
13/06
Сергей Корчевников может возглавить департамент предпринимательства и торговли Воронежской области
13/06
В строительство газовых заправок в Белгородской области могут вложить 6,4 млрд рублей
13/06
Романа Старовойта выдвинули кандидатом в губернаторы Курской области
13/06
Седьмой энергоблок Нововоронежской АЭС вышел на 50% мощности
13/06
Воронежский авиазавод ищет подрядчиков для техперевооружения под Ил-112В
13/06
Супруга вице-премьера Алексея Гордеева Татьяна стала почетным гражданином Воронежской области
13/06
Председатель комитета по культуре Курской области покинула пост
13/06
На Платоновфесте отменили концерт скрипача Ары Маликяна
13/06
Василий Потрясаев покидает пост спикера белгородской облдумы
13/06
На должность мэра Курска претендуют пять кандидатов
13/06
Работникам «Воронежтрубопроводстроя» начали выплачивать задержанную зарплату
13/06
«Курскрезинотехника» в 2019 году вкладывает в модернизацию 267 млн рублей
13/06
У липецкого «Строймастера» отозвали разрешение на строительство высоток
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муковисцидоз, смешанная форма, тяжелое течение, требуется лечебное питание
Зиёда Эргашева
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(обновлено: 13.06.2019)
Новости Нововоронежской АЭС
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Энергоблок №2 Нововоронежской АЭС-2 вышел на 50% мощности
Нововоронежская АЭС: Нововоронеж выиграл 1,5 миллиона рублей в конкурсе атомградов
На Нововоронежской АЭС прошёл технический тур молодых ученых
Института проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук
На энергоблоке №2 Нововоронежской АЭС-2 начался завершающий этап перед его сдачей в эксплуатацию
Завершено создание схемы выдачи мощности инновационных энергоблоков Нововоронежской АЭС.
Нововоронежская АЭС стала лучшим промышленным предприятием региона
Нововоронежскую АЭС посетили представители экспертного сообщества Республики Бангладеш
Второй энергоблок Нововоронежской АЭС-2 выдал первые мегаватты в единую энергосистему страны
Нововоронежская АЭС-2: на втором инновационном энергоблоке №2 приступили к испытаниям турбоагрегата на холостом ходу
Нововоронежская АЭС: энергоблок №6 остановлен на планово-предупредительный ремонт
На инновационном энергоблоке №2 Нововоронежской АЭС-2 начался этап энергетического пуска
В первом квартале 2019 года Нововоронежская АЭС превысила плановый показатель по выработке электроэнергии на 2,72%
Фонд «АТР АЭС» выделит 3,5 миллионов рублей Нововоронежу на реализацию социально значимых проектов
Специалисты АЭС «Руппур» из Бангладеш начали стажировку на Нововоронежской АЭС
Представители Центрального аппарата ПАО Сбербанк отметили, схожесть финансовой и атомной отраслей
На Нововоронежской АЭС-2 завершился этап физического пуска энергоблока №2
На Нововоронежской АЭС состоялось первое в 2019 году заседание Комитета управления безопасностью
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«Музыка мира» на Платоновском фестивале в Воронеже
Open-air этнических исполнителей посетили более 5 тыс. человек
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Девятый международный Платоновский фестиваль искусств
стартовал в Воронеже
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А город не знал
Воронежские силовики освободили «захваченное террористами» здание областного УГИБДД
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«Город надо было встряхнуть»
По Воронежу «прорычал» H.O.G. Spring Challenge
Фотогалерея
Независимый театр в Белгороде
Прошел фестиваль современной пьесы «Наш кислород»
Фотогалерея
Парад Победы в Воронеже
Кадры с мероприятия
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Парадный подсчет
Как военные готовят технику к параду 9 мая в Воронеже
Фотогалерея
День без труда
33 тыс. воронежцев поучаствовали в шествии на Первомай
Фотогалерея
Избранные
Воронежской облдуме 25 лет
Фотогалерея
Меню для питомцев
«Мираторг» начинает производить корма для кошек и собак
Фотогалерея
На «Встречной полосе»
Группа «Сплин» презентовала в Воронеже свой новый альбом
Фотогалерея
Поднимая в космос
Воронежский механический завод осваивает новые ракетные двигатели
фотогалерея
«Спящая красавица»
В Театре оперы и балета прошла премьера нового балета
Фотогалерея
На финишной прямой
Начался физпуск седьмого энергоблока на Нововоронежской АЭС
Фотогалерея
Итальянская классика
Как изменился Воронежский шинный завод за семь лет с Pirelli
Фотогалерея
Южное ускорение
Как в Воронежской области строят обход узкого участка М-4
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«Динамика инфляции дает повод для оптимизма»
Малый и средний бизнес увеличивают активность
Партнерский проект
«Формматериалы» укрепляют позиции
Компания запустила в Воронеже новый завод по производству сухих строительных смесей
Госрегулирование
Курян достают из машин
Городские власти могут расширить зону платных парковок и ввести выделенные полосы
По тарифу ударили «заморозки»
В Воронеже в очередной раз снизили плату за вывоз мусора
Новости компаний
Энергоблок №2 НВАЭС-2 вышел на 50% мощности
Завершился первый подэтап освоения мощности
Вкусное путешествие на «Лимак»
О хлебе, мукомольных тонкостях и о тех, кто создает самый важный продукт страны
Строительство
Тракторам здесь не место
Промплощадку в центре Курска планирует застроить жильем воронежский «Инстеп»
«Авангард» дорос до суда
Противники высоток в Липецке и застройщик готовятся к правовому решению
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Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия