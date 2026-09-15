«Хорошие возможности для молодежи и подготовки специалистов»

В рамках рабочего визита в Воронежскую область вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев побывал в Нововоронежском политехническом институте — филиале НИЯУ МИФИ, а также принял участие в открытии финального матча Кубка Союза Федераций «Центр» по футболу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Мартынова Фото: Ольга Мартынова

В Нововоронежском политехническом институте он осмотрел учебные аудитории, лаборатории, спортзал, музей, библиотеку, а также пообщался со студентами и преподавателями. В 2023 году колледж с более чем 60-летней историей был преобразован в вуз. На базе института студенты сегодня могут получить как среднее профессиональное, так и высшее образование. В вузе ведут подготовку по трем направлениям высшего образования «Ядерная энергетика и теплофизика», «Электроэнергетика и электротехника» и «Управление в технических системах». В учебном процессе задействованы и сотрудники Нововоронежской АЭС, имеющие ученые степени.

«Наши сотрудники выпускают учебные пособия, по которым занимаются студенты, и активно преподают в институте. Мы развиваем и новые уникальные направления. Больше года на базе института работает лаборатория аддитивных технологий и реверс-инжиниринга, которая уже сегодня решает реальные производственные задачи и изготавливают необходимое оборудование в рамках импортозамещения», — рассказал директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Алексей Гордеев отметил, что переформирование колледжа в институт стало результатом большой подготовительной работы, которая велась в Нововоронеже в течение нескольких лет, в том числе на уровне Государственной Думы. Это решение расширило возможности студентов и открыло дорогу для дальнейшей работы в атомной отрасли. До 2030 года госкорпорация «Росатом» планирует принять на работу более 300 тыс. молодых специалистов.

«Здесь готовят специалистов для ключевых направлений — ядерной энергетики, электроэнергетики и управления техническими системами. Важное преимущество — сочетание фундаментального образования с практической подготовкой, в том числе, на Нововоронежской АЭС. Появление собственного института стало важным шагом для города и всей отрасли. А сочетание мощной производственной базы и качественного образования создает хорошие возможности для молодежи и подготовки специалистов, готовых работать в атомной энергетике», — сказал заместитель Председателя Государственной Думы Алексей Гордеев.

Он вручил благодарственные письма за значительный вклад в развитие города и региона начальнику смены службы технологического управления 2-й очереди Нововоронежской АЭС Роману Тимошину, учителю физкультуры школы №1 Элле Сысоевой, врачу-педиатру Клинической больницы №33 ФМБА РФ Нине Винниковой.

После посещения института Алексей Гордеев вместе с депутатом Государственной Думы Аркадием Пономаревым и директором Нововоронежской АЭС Владимиром Поваровым принял участие в открытии финального матча Кубка Союза Федераций «Центр» по футболу. Победу над нововоронежской командой «Атом» в напряженной борьбе одержал футбольный клуб из Борисоглебска «Кристалл-МЭЗТ».

Приветствуя участников спортивного праздника, Алексей Гордеев отметил, как преобразился Нововоронеж в последние десятилетия. В следующем году город отметит важную дату — 70 лет.

«Я много раз бывал в Нововоронеже — впервые приехал сюда в 2009 году в качестве губернатора. Очень хотелось восстановить то великолепное, громкое имя города, который славился как город атомщиков. Сегодня город благоустроен, построена хорошая социальная инфраструктура. Нововоронежская АЭС не просто выполняет, а перевыполняет планы, что влияет на экономику всей области», — сказал Алексей Гордеев.