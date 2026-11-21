В МИДе Турции предупредили о возможной операции Израиля против Сирии
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан предупредил, что Израиль может начать в отношении Сирии военную операцию. Об этом министр заявил в интервью TGRT Haber.
«Есть сценарий, при котором израильская армия начнет военную операцию против Сирии. Об этом говорим и мы, и наши союзники в регионе американцам и европейцам»,— сказал турецкий министр.
Господин Фидан добавил, что если операция все-таки начнется, она коснется не только Сирии. «Это приведет к новому конфликту, к еще большим проблемам и неопределенности»,— сказал министр. Он отметил, что Турция вместе с региональными союзниками информирует США и европейские государства о рисках такого сценария.
Израиль и Сирия конфликтуют с 1948 года. После падения режима Башара Асада Израиль ввел войска в буферную зону на юге Сирии и неоднократно наносил удары по целям в глубине сирийской территории. В августе этого года, после очередной эскалации, стороны начали переговоры, направленные на снижение напряженности.