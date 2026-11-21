Господин Фидан добавил, что если операция все-таки начнется, она коснется не только Сирии. «Это приведет к новому конфликту, к еще большим проблемам и неопределенности»,— сказал министр. Он отметил, что Турция вместе с региональными союзниками информирует США и европейские государства о рисках такого сценария.