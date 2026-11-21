Во Владикавказе после взрыва в многоквартирном доме частично обрушился подъезд
После взрыва в многоквартирном доме по улице Курсантов-Кировцев во Владикавказе частично обрушился подъезд. В доме выбиты окна. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
Сейчас администрация Владикавказа уточняет список жильцов, которым необходимо жилье, пока поврежденные квартиры ремонтируют. Работа ведется вместе с жилищной инспекцией и домоуправлением. Для временного размещения граждан подготовили 40 квартир из городского маневренного фонда.
Взрыв газа в одной из квартир дома на Курсантов-Кировцев произошел сегодня днем. Погибли два человека. Один из пострадавших госпитализирован и находится в тяжелом состоянии. Возгорания не было. На месте работают около 30 сотрудников МЧС. По данным министерства, при взрыве было повреждено 38 квартир. В городе после взрыва был введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.