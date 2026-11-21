В Свердловской области мужчина похитил и удерживал ребенка в заброшенном доме
В Свердловской области мужчина похитил и удерживал ребенка
В Свердловской области, в селе Большие Брусяны, мужчина похитил и удерживал в заброшенном доме ребенка. Мальчика удалось спасти. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.
Информация о преступнике поступила в следственные органы вечером 21 ноября. По данным СКР, мужчина удерживал мальчика в доме на улице Ленина. «В результате проведенных мероприятий похитивший ребенка злоумышленник ликвидирован»,— сообщили в СКР. Здоровью и жизни мальчика ничего не угрожает.
СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело по статье о похищении несовершеннолетнего (п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ). На месте происшествия работает следственная группа. Она допрашивает свидетелей, осматривает место преступления, назначает необходимые экспертизы.