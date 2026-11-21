Информация о преступнике поступила в следственные органы вечером 21 ноября. По данным СКР, мужчина удерживал мальчика в доме на улице Ленина. «В результате проведенных мероприятий похитивший ребенка злоумышленник ликвидирован»,— сообщили в СКР. Здоровью и жизни мальчика ничего не угрожает.