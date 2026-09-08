«Нужно разговаривать с ними так, чтобы у человека включался мыслительный процесс»

Команда экспертов российских АЭС, а также Технической академии Росатома в течение четырех дней делилась с коллегами лучшими практиками в сфере проведения наблюдений. Нововоронежские атомщики изучили, как правильно проводить наблюдение за выполнением работ, на что обращать внимание и как с помощью открытого диалога с персоналом выявлять возможности для повышения безопасности и эффективности производственных процессов.

Фото: Ольга Мартынова

Программа включала теоретические и практические занятия, в том числе и обходы производственных площадок Нововоронежской АЭС. Во время практической части участники наблюдали за работой персонала и тем, как организован процесс наблюдения на атомной станции.

Главная задача наблюдения — понять, как действует сотрудник, почему принимает те или иные решения и что можно улучшить в его работе. При этом важную роль играет правильное взаимодействие с персоналом.

«Нужно работать с людьми и разговаривать с ними так, чтобы у человека включался мыслительный процесс. Только в таком взаимодействии можно понять, как он действительно работает. Со стороны может казаться, что все понятно, но когда начинаешь разговаривать с человеком, он сам рассказывает о возникающих проблемах, о том, что получается не так и что можно изменить. Без такого тесного общения проблемы решить сложно. А когда это становится совместной работой, появляется и общее понимание того, как сделать процесс лучше. Для атомной энергетики прозрачная коммуникация очень важна», — отметил руководитель миссии поддержки, советник ВАО АЭС-МЦ Галим Мусин.

Отдельное внимание в ходе обучения уделили коучингу. В отличие от наставничества, когда сотруднику преимущественно объясняют, как правильно выполнить ту или иную задачу, коучинг строится на диалоге. Руководитель задает вопросы, помогает сотруднику самостоятельно проанализировать свои действия и найти возможные пути для улучшения.

В миссии поддержки также приняли участие члены ячейки молодежного движения ВАО АЭС-МЦ на Нововоронежской АЭС. «Раньше я скорее интуитивно понимал, что обвинительный тон и излишне инспекционный подход мешают общению с персоналом. Теперь для меня очевидно, что такой формат разговора закрывает человека и снижает его желание самостоятельно искать возможности для улучшения работы. В целом обучение помогло мне освоить инструменты, которые позволяют эффективно решать рабочие задачи даже в тех ситуациях, когда сотрудники не находятся у меня в подчинении», — поделился член молодежной ячейки, инженер-спектрометрист Иван Сотников.

Наблюдение направлено на то, чтобы сделать выполнение работ более безопасным и эффективным. Это особенно важно для атомной энергетики, где безопасность во многом зависит не только от оборудования и процедур, но и от действий людей.

*ВАО АЭС — Всемирная ассоциация организаций, эксплуатирующих атомные электростанции, объединяет всех операторов АЭС мира. Она способствует обмену опытом эксплуатации, чтобы ее члены могли работать совместно для достижения наивысшего уровня безопасности и надежности при эксплуатации своих АЭС. Все атомные станции имеют разные потребности в экспертной поддержке, которые меняются с течением времени. Главная миссия ВАО АЭС - максимально повышать безопасность и надежность АЭС во всем мире. Достигать поставленных целей позволяют партнерские проверки, которые направлены на повышение безопасности эксплуатации атомных станций.