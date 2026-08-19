Росатом оценил развитие Нововоронежа

Общественный совет госкорпорации «Росатом» посетил столицу технологии водо-водяных энергетических реакторов (ВВЭР) город Нововоронеж и принял участие в техническом туре на Нововоронежскую АЭС — одну из крупнейших в мире АЭС по количеству построенных энергоблоков.

Фото: Ольга Мартынова

Заседание Общественного совета в режиме онлайн прошло под председательством генерального директора госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева.

«Нововоронеж демонстрирует новаторство в целом ряде направлений. Здесь был пущен первый инновационный энергоблок поколения «3+», подписано первое соглашение о взаимодействии между атомной отраслью и субъектом РФ, открыты первые «атомклассы». Нововоронеж — один из самых красивых атомных городов. Он является примером, как атомная энергетика способна не просто давать электроэнергию, а содействовать развитию экономики, городской инфраструктуры, благополучию людей и благотворно влиять на все ключевые показатели качества жизни», — отметил в приветственном слове Алексей Лихачев.

Мероприятие собрало на одной площадке представителей концерна «Росэнергоатом», госкорпорации «Росатом», правительства Воронежской области, администрации г. Нововоронежа, общественных, экологических и научных организаций. В визите также приняли участие представители научного сообщества Приморского края, в который атомная энергетика придёт в ближайшие годы.

«Для Приморского региона это возможность увидеть, как с нуля могут быть реализованы проекты, направленные на развитие территории, создание рабочих мест, подготовку специалистов. Атомная энергетика безопасна и обеспечивает высокое качество жизни, открывает новые возможности для молодежи», — поделилась член Общественного совета при Министерстве по делам развития Дальнего Востока и Арктики, доктор экономических наук, профессор Юлия Зворыкина.

Технический тур на Нововоронежскую АЭС провел для делегации лично директор станции Владимир Поваров. Он показал гостям сердце энергоблока № 6 — блочный пункт управления, машинный зал, подробно рассказал об инновационных системах безопасности, которые внедряются в современные реакторы типа ВВЭР.

Гости познакомились с достопримечательностями и знаковыми объектами Нововоронежа — дворцом культуры, школой №3, стадионом «Старт», ледовой ареной «Остальная», Нововоронежским политехническим институтом — филиалом НИЯУ МИФИ. Проекты были реализованы в рамках соглашения между «Росатомом» и правительством Воронежской области, а также других инициатив, направленных на взаимодействие между Нововоронежской АЭС, концерном «Росэнергоатом», Фондом «АТР АЭС» и органами государственной власти.

Так, за период действия соглашения между «Росатомом» и правительством Воронежской области на развитие Нововоронежа дополнительно направлено из регионального бюджета более 4,7 млрд рублей. Также в рамках конкурса Минстроя привлечено 763 млн рублей федеральных и региональных средств. Они помогли построить новые спортивные объекты, благоустроить общественные пространства, дворовые территории, отремонтировать детские сады, школы, дороги, провести масштабную реконструкцию городской системы водоснабжения и тепловых сетей.

В 2022 году в рамках совместного проекта правительства Воронежской области и «Росатома» «Эффективный регион» при участии сотрудников НВ АЭС реализовано 40 проектов по развитию инфраструктуры региона и улучшению качества жизни граждан за счет применения инструментов «бережливого» производства.

Участие в расширенном заседании Общественного совета «Росатома» принял первый заместитель председателя правительства Воронежской области Данил Кустов. От имени губернатора Александра Гусева он подчеркнул важность таких встреч, которые помогают лучше понимать, как развитие атомной отрасли влияет на жизнь людей, а также подчеркнул эффективность сотрудничества региона и атомной отрасли, результатом которого стало развитие Нововоронежа.

«Госкорпорация «Росатом» — наш главный стратегический партнер среди всех компаний. Нововоронежская АЭС играет ключевую роль в энергетической инфраструктуре региона. Это крупнейший поставщик электроэнергии в области, на ее долю приходится 92% производства всех электростанций региона. Правительство Воронежской области продолжит сотрудничество с «Росатомом» в рамках общих стратегических задач. Мы видим, что такой комплексный подход, когда бизнес, власть и жители вместе формируют будущее территории, дает устойчивый эффект», — сказал Данил Кустов.