Команда Нововоронежской АЭС заняла 2 место чемпионата «Росатома»

Команда Нововоронежской АЭС заняла второе место в дивизиональном этапе IV чемпионата по применению инструментов производственной системы «Росатома» (ПСР) среди первичных трудовых коллективов*. В соревнованиях приняли участие 20 команд, в том числе с других российских АЭС и филиалов «Атомэнергоремонта».

Фото: Виктория Ерёмина

Нововоронежскую АЭС представил коллектив из цеха тепловой автоматики и измерений, который победил на отборочном этапе. За полдня участники прошли три конкурсных модуля, в которых проверялись знания инструментов ПСР, умение применять их для решения производственных задач, а также скорость, точность и слаженность работы. Одно из испытаний было основано на реальной эксплуатационной ситуации.

«Инструменты ПСР нужны не сами по себе — их задача помочь выстроить работу так, чтобы процесс был понятным, управляемым и предсказуемым. Производственный контроль позволяет отслеживать выполнение работ и вовремя реагировать на отклонения, а стандартизированная работа — определить оптимальный и реально достижимый порядок действий. Для атомной станции это особенно важно. Чем лучше организован процесс, тем меньше пространства для ошибки. Чемпионат позволяет проверить, насколько сотрудники умеют применять эти принципы не только в привычной рабочей ситуации, но и тогда, когда приходится быстро разбираться с новой задачей», — отметил эксперт команды Нововоронежской АЭС Сергей Любахин.

Особое внимание уделяли командному взаимодействию. На соревнованиях участникам важно было не только качественно выполнить свою часть работы, но и сохранять общий темп, поддерживать друг друга и быстро возвращаться к рабочему ритму в случае ошибки или нестандартной ситуации.

«Я считаю, что мне повезло с коллегами — команда действительно получилась сильная. Мы постарались хорошо отработать задания и сделали всё, что было в наших силах, исходя из того времени, которое у нас было на подготовку. Участвовать было интересно, в следующем году хотелось бы занять первое место», — рассказал лидер ПТК, ведущий инженер цеха тепловой автоматики и измерений Дмитрий Еремин.

Для команды Нововоронежской АЭС серебряный результат стал лучшим за четыре года участия в чемпионате. Соревнования позволили специалистам проверить свои компетенции в нестандартных условиях, получить новый опыт и определить направления для дальнейшего развития.

Практика применения инструментов ПСР является частью культуры производства на атомных станциях. Стандартизация процессов, контроль выполнения работ, внимание к отклонениям и слаженное взаимодействие специалистов помогают поддерживать высокий уровень организации производственной деятельности и надёжности эксплуатации.