По данным собеседника агентства, опасным для полетов признали участок до 760 метров. Полеты в этой зоне ограничены. Об этом оповестили всех возможных пользователей воздушного пространства. Это предупреждение будет действовать до 15:45 мск 23 ноября. По какой именно причине было принято такое решение, собеседник ТАСС не уточнил.