ТАСС: В Финляндии объявили опасным для полетов участок над Финским заливом
Авиадиспетчеры Финляндии объявили опасным для полетов один из участков над восточной частью Финского залива. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.
По данным собеседника агентства, опасным для полетов признали участок до 760 метров. Полеты в этой зоне ограничены. Об этом оповестили всех возможных пользователей воздушного пространства. Это предупреждение будет действовать до 15:45 мск 23 ноября. По какой именно причине было принято такое решение, собеседник ТАСС не уточнил.
Сегодня власти Финляндии уже вводили ограничения на использование воздушного пространства в восточной части Финского залива. Их вводили около 5:00 мск и 10:30 мск из-за беспилотной опасности. Сегодня днем в водах залива под удар БПЛА попал российский сухогруз. Судно шло в Калининград.