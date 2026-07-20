Стадион Нововоронежа украсили кедры и псевдотсуги

Экологическую акцию по высадке 15 кедров и 4 псевдотсуг на территории стадиона «Старт» приурочили ко Дню семьи, любви и верности. Участие в мероприятии приняли представители Нововоронежской АЭС, Всероссийского научно исследовательского института лесной генетики, селекции и биотехнологии, ветеранских организаций, Воронежского областного отделения Всероссийского общества охраны природы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чернышов Фото: Александр Чернышов

Право высадить деревья предоставили семейным парам — тем, кто уже много лет вместе и тем, которые только недавно заключили официальный брак.

«У нас в этой аллее теперь будет свой кедр, кедр семьи Владимировых, мы будем наблюдать за ним, ухаживать, поливать, пусть растет, а мы его будем показывать своим детям и внукам»,— поделилась семья Владимировых.

«Подобные события укрепляют не только командный дух, но и семейный. Акция собрала столько замечательных семей, с разными историями, с разной длительностью их союзов, и нашей молодой семье Башкировых очень приятно приобщиться к ним», - отметил глава семьи Георгий Башкиров.

Выбор деревьев для высадки неслучаен. Кедр — символ мудрости, силы и долголетия, естественная аптека, выделяющая фитонциды, укрепляющие иммунитет и улучшающие настроение. Псевдотсуга — неприхотливое хвойное дерево с идеальными геометрическими пропорциями и сильными антимикробными свойствами. Саженцы выращены специалистами ФГБУ «ВНИИЛГИСбиотех» специально для климата Воронежской области.

«Как дерево растёт и крепнет с годами, так и семья складывается из ежедневных забот и традиций», — отметила координатор по устойчивому развитию и корпоративному добровольчеству Нововоронежской АЭС, председатель Воронежского регионального отделения Всероссийского общества охраны природы Ольга Романова.

К слову, нынешняя экологическая акция стала не первой. Напомним, осенью 2025 года на набережной города у мемориала «Звезды Славы» высадили саженцы дуба черешчатого, которые также предоставил Всероссийский научно-исследовательский институт лесной генетики, селекции и биотехнологии.