В аэропорту Калининграда ввели временные ограничения на полеты
Аэропорт Храброво в Калининграде принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
По данным агентства, ограничения связаны «с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани».
Губернатор региона Алексей Беспрозванных сообщил, что в Калининградской области сработала система оповещения «Беспилотная опасность» из-за подозрительного объекта со стороны Литвы. «Специалисты провели все необходимые проверки, угрозы нет. В ближайшее время режим будет отменен»,— написал господин Беспрозванных в Telegram-канале.