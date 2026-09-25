Воронежский государственный университет инженерных технологий (ВГУИТ) стал одной из площадок международного просветительского проекта «Атомный диктант», собрав 150 студентов. 30 из них ответили без ошибок на все вопросы диктанта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Гантимуров, пресс-служба ВГУИТ Фото: Дмитрий Гантимуров, пресс-служба ВГУИТ

Участников приветствовала проректор по учебной работе Лариса Лыгина. Она подчеркнула, что атомная отрасль объединяет целый ряд направлений — от энергетики до химии и технологий, а выпускники университета уже работают на её предприятиях. «Университет готовит специалистов для атомной промышленности и экосистемы Росатома, и некоторые наши выпускники успешно трудятся на атомных станциях по всему миру», — отметила Лариса Лыгина.

К студентам также обратился ведущий специалист управления коммуникаций Нововоронежской АЭС Юрий Молоков. По его словам, диктант — не только возможность проверить знания, но и повод задуматься о профессиональном будущем. «Возможно, для кого-то из вас этот диктант станет началом большого пути — пути в профессию, которая обеспечивает энергией страну и открывает будущее», — сказал он.

Вопросы охватывали атомную энергетику, ядерную медицину, освоение Арктики, космические исследования и другие области применения атомных технологий. Задания были рассчитаны на широкую аудиторию. Каждый пятый участник от университета правильно ответил на все 20 вопросов.

Часть заданий представили в видеоформате. Вопросы участникам задали представители науки, образования, культуры, спорта и атомной отрасли. Среди них — генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев, заместитель начальника Управления Президента России по общественным проектам Алексей Жарич, генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов и глава Сарова Алексей Сафонов.

Проект организован Союзом «Атомные города» при поддержке госкорпорации «Росатом» и Министерства энергетики России в преддверии Дня работника атомной промышленности. В 2026 году диктант проходит в шестой раз. Во ВГУИТ мероприятие состоялось в гибридном формате.

Присоединиться к «Атомному диктанту» можно до 28 сентября включительно. Подробности — на сайте https://atomdiktant.ru