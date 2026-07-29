Нововоронежских атомщиков отметил президент

За высокие профессиональные достижения и весомый личный вклад в обеспечение устойчивой работы ведущий инженер отдела лицензирования Нововоронежской АЭС Елена Розина получила Почетную грамоту Президента РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чернышов Фото: Александр Чернышов

Стаж работы Елены Розиной на атомной станции — более 40 лет. Ее компетенции позволили грамотно выстроить работу предприятия с различными контрольно-надзорными органами. При участии ведущего инженера отдела лицензирования был оформлен целый пакет ключевых разрешительных документов, решены сложные вопросы лицензирования. Елена Розина принимала активное участие в подготовке к надзорному аудиту системы качества на соответствие требованиям стандарта ISO 9001:2015. Наработки сотрудника НВАЭС тиражировали на другие атомные станции, что, в свою очередь, привело к значительной экономии средств для атомной отрасли.

Заместитель начальника реакторно-турбинного цеха №2 Нововоронежской АЭС Сергей Киселев отмечен Благодарностью президента РФ. В атомной отрасли он работает более 20 лет. Под руководством и непосредственном участии Сергея Киселева были реализованы масштабные проекты по модернизации оборудования и повышению безопасности энергоблоков. Кроме того, сотрудник НВАЭС активно занимается волонтерской деятельностью — организацией гуманитарной помощи, поддержкой военнослужащих, развивает проекты по обучению добровольцев.

«Эти награды — особый знак признания профессиональных заслуг наших работников, это высокая оценка государством ежедневной работы атомщиков. Без вклада каждого сотрудника не было бы наших общих производственных успехов»,— отметил заместитель директора по управлению персоналом Нововоронежской АЭС Олег Уразов.