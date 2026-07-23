Нововоронеж не упустят из виду

В 2026 году АО «Росатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») совместно с администрацией г. Нововоронежа реализуют проект по масштабному развитию городской системы видеонаблюдения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Пышкин Фото: Роман Пышкин

Инициатива, направленная на повышение уровня общественной безопасности за счет цифровизации городского управления, осуществляется при финансовой поддержке концерна «Росэнергоатом» (Электронергетический дивизион госкорпорации «Росатом»). Все работы по модернизации серверной части и программного обеспечения планируется завершить до конца текущего года.

Непосредственно проект реализует компания «Городские технологии» (входит в контур управления РИР). В рамках проекта запланирован переход на новые вычислительные мощности, что позволит увеличить срок хранения городского видеоархива с одной недели до одного месяца.

Кроме того, будет произведена замена активного сетевого оборудования, благодаря чему пропускная способность для входящих видеопотоков увеличится более чем в 10 раз. Обновление аппаратной базы создаст необходимую ИТ-основу для устойчивой работы системы видеонаблюдения и позволит в дальнейшем масштабировать ее при расширении парка городских видеокамер.

Ключевым этапом модернизации станет внедрение специализированного программного обеспечения с функциями ситуационной видеоаналитики. Использование умных алгоритмов существенно снизит нагрузку на операторов системы, позволив диспетчерским службам быстрее реагировать на возникающие нештатные ситуации.

Для повышения эффективности управления Аварийно-спасательный центр Нововоронежа будет дооснащен современной видеостеной. Новое оборудование предоставит руководству и дежурному персоналу ключевой инструмент для мгновенного анализа оперативной обстановки и координации действий экстренных служб в режиме реального времени.

«Для администрации Нововоронежа спокойствие и порядок на улицах города – один из главных приоритетов. Внедрение ситуационной видеоаналитики – это серьезный шаг вперед. Технологии «Росатома» помогут нашим правоохранительным органам и спасателям работать на опережение, а расширенный видеоархив повысит раскрываемость правонарушений. Благодаря Нововоронежской АЭС и концерну «Росэнергоатом» Нововоронеж уверенно подтверждает статус современного и безопасного атомного города», – прокомментировал временно исполняющий полномочия главы городского округа город Нововоронеж Евгений Чирков.

Ранее аналогичные решения по развитию ИТ-систем общественной безопасности были успешно реализованы в других атомных городах – Курчатове (Курская область) и Заречном (Свердловская область).

«Концерн «Росэнергоатом» системно поддерживает проекты, направленные на повышение качества жизни в городах присутствия АЭС. И это не только модернизация городской инфраструктуры, создание благоустроенных городских пространств, улучшение медицинского обслуживания и многое другое. Не менее важно – создать атмосферу защищенности для жителей. Внедрение современных цифровых решений в рамках проекта «Умные города Росатома» позволяет вывести систему обеспечения безопасности в атомных городах на новый уровень. В итоге, муниципалитеты становятся не просто современными и технологичными – они становятся пространствами, где спокойно живут, растят детей и строят будущее», – отметила директор по региональной политике – директор Департамента по работе с регионами и органами государственной власти концерна «Росэнергоатом» Светлана Чурилова.