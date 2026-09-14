Восьмому энергоблоку быть

В торжественной церемонии закладки памятного камня, посвященного будущему строительству энергоблока №8* Нововоронежской АЭС (Электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом»), приняли участие представители руководства правительства Воронежской области, региональных силовых и надзорных структур, Нововоронежской АЭС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Мартынова Фото: Ольга Мартынова

Губернатор Воронежской области Александр Гусев отметил особую роль Нововоронежской АЭС в развитии региона и подчеркнул, что сохранение исторической памяти — важная задача современных поколений. Он также выразил благодарность работникам органов безопасности за обеспечение защиты объектов атомной энергетики.

«Нововоронежская АЭС всегда находилась в авангарде инноваций. Сегодня атомная станция продолжает развиваться в ответ на растущие потребности региона. В проект восьмого энергоблока заложены улучшенные технико-экономические показатели. Его строительство — важный шаг в развитии энергетики региона», — подчеркнул Александр Гусев.

«Строительство восьмого энергоблока — стратегически важное решение для всего региона. Нововоронежская АЭС на протяжении десятилетий обеспечивает Воронежскую область надежной и безопасной энергией, создавая условия для развития промышленности и экономики. Новый энергоблок позволит укрепить энергетическую основу региона, сохранить и создать рабочие места, а значит — даст дополнительный импульс развитию Нововоронежа и Воронежской области», — добавил директор НВ АЭС Владимир Поваров.

История развития отечественной энергетики неразрывно связана с людьми, которые закладывали основы масштабных преобразований страны. Так, Феликс Дзержинский принимал участие в разработке плана электрификации страны. «Вклад Феликса Эдмундовича Дзержинского в процессы, давшие старт электрификации и индустриализации страны, стал основой развития отечественной атомной энергетики», — отметил начальник УФСБ по Воронежской области Сергей Лёшин.

Сегодня преемственность поколений и сохранение памяти об истории отрасли остаются важной частью ее развития. Как отметил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв, «успех атомного проекта был заложен невероятными людьми, личностями исторического масштаба, и сплав их воли сформировал «код атомщика», одна из основ которого — беззаветное служение Родине». А Нововоронеж — пример того, как атомная энергетика способна не просто давать электроэнергию, а содействовать развитию экономики, городской инфраструктуры, благополучию людей и благотворно влиять на все ключевые показатели качества жизни.

Напомним, что согласно Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики до 2042 года, утверждённой в декабре 2024 года, вблизи Нововоронежа будет построен новый оптимизированный энергоблок № 8 с реактором типа ВВЭР поколения «3+» мощностью 1,2 ГВт, который заместит выводимые из эксплуатации энергоблоки №4 и №5, даст новые рабочие места и новый импульс для развития региона. Его ввод в эксплуатацию запланирован до 2036 года. На данный момент проект находится на подготовительной стадии — подписан приказ «Росатома» об организации работ по строительству, выбрана площадка под строительство, ведутся проектные работы.