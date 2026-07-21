На Нововоронежской АЭС выбрали самых умных сотрудников

На Нововоронежской АЭС прошел летний турнир по интеллектуальным играм. За звание самой эрудированной команды состязались 15 команд знатоков, представляющих разные подразделения Нововоронежской АЭС, а также ветераны-атомщики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Команда «Турбинисты» стала лидером турнира Фото: Валентина Поварова Второе место — у команды «1 контур» Фото: Валентина Поварова На 3-м месте команда «Пурпурные горностаи» Фото: Валентина Поварова В черном ящике оказался пакет Фото: Валентина Поварова Следующая фотография 1 / 4 Команда «Турбинисты» стала лидером турнира Фото: Валентина Поварова Второе место — у команды «1 контур» Фото: Валентина Поварова На 3-м месте команда «Пурпурные горностаи» Фото: Валентина Поварова В черном ящике оказался пакет Фото: Валентина Поварова

Приветствовали участников почетные гости — председатель профкома НВАЭС Сергей Мельников, председатель Совета ветеранов НВАЭС Валентина Кудрявцева и начальник отдела ядерной безопасности и надежности, руководитель клуба «Квазар» НВАЭС Евгений Голубев.

«Интеллектуальный марафон очень популярен среди наших сотрудников и даже летнее время, когда большинство уходят в отпуск, не помешало нам собрать хороший состав. Сегодня команды сидят за одним столом, а завтра вместе решают важные производственные задачи»,— сказал Евгений Голубев.

Турнир состоял из трех туров. Атомщикам предстояло дать правильные ответы на 36 вопросов из самых разных сфер знаний, где участники могли проявить логику, эрудицию и блеснуть умом. Одна из новых традиций — вопросы с черным ящиком. На этот раз среди вещей, спрятанных в таинственном коробе, оказались пластиковый пакет, беруши, карандаш и бутерброд с маслом.

Самой сильной командой турнира признана команда «Турбинисты». Совсем чуть-чуть не хватило до победы бессменному лидеру турнира — команде «1 контур», которая в этот раз заняла 2 место. Третье место — у команды «Пурпурные горностаи».

По итогам года команда, набравшая суммарно наибольшее количество баллов, получит переходящий кубок «Чемпион турнира».

Интеллектуальный турнир прошел при поддержке профкома, отдела социального развития, организации молодых атомщиков и интеллектуального клуба «Квазар» Нововоронежской АЭС.