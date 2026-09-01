По гранту «Росатома»

На набережной, за спортивно-оздоровительным комплексом «Атом Арена» Нововоронежа состоялось торжественное открытие нового корта для пляжных видов спорта. Проект стал победителем конкурса госкорпорации «Росатом» «80 добрых дел» в 2025 году. Инициатором идеи выступила сотрудница Нововоронежской АЭС, представитель Нововоронежской федерации по волейболу Майя Киселева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Шашова Фото: Евгения Шашова

«Это не просто спортивная площадка, это пространство для объединения горожан, развития массового спорта и формирования здоровых привычек. Приятно видеть, что инициатива нашла отклик на всех уровнях. Меня поддержала семья, коллеги, руководство АЭС. Уверена, что корт станет любимым местом для тренировок и ярких спортивных событий»,— поделилась Майя Киселева.

Стоимость проекта составила 10 млн рублей, из которых 7 млн рублей это грантовая поддержка конкурса. Была сформирована команда исполнителей, проведены расчеты, осуществлена визуализация проекта, подготовлен земельный участок. На корте построено четыре профессиональные площадки для пляжного волейбола, пляжного тенниса и бадминтона. Особое внимание уделили качеству инфраструктуры. Установлены трибуны для зрителей, летние душевые кабинки, раздевалки и современное освещение, позволяющее проводить тренировки и турниры даже в вечернее время. На площадку завезли 1 тыс. тонн специального песка. В целом все этапы создания нового объекта заняли 9 месяцев.

Существенную помощь в реализации проекта оказала администрация городского округа город Нововоронеж, организации и предприятия города. «Поддержка социальных инициатив – важная часть нашей корпоративной культуры. Мы гордимся тем, что наши сотрудники не только профессионально выполняют свои задачи в атомной энергетике, но и активно участвуют в развитии города, предлагая и реализуя проекты, которые делают жизнь в городе комфортнее и интереснее», – отметил заместитель директора по управлению персоналом Нововоронежской АЭС Олег Уразов.

На открытии площадки прошел турнир по пляжному волейболу среди любительских команд, собравший спортсменов из Воронежской, Липецкой и Белгородской областей. На протяжении двух дней волейболисты состязались за звание победителей в разных категориях: мужские, женские и смешанные команды. Высокую оценку новому корту для пляжных видов спорта дал заместитель председателя правительства Воронежской области, президент Воронежской областной федерации волейбола Константин Кузнецов, побывавший на новом корте в Нововоронеже.

«Выбрана очень хорошая локация. За фасадом спорткомплекса нет ветра, а близость водохранилища дает необходимую прохладу. Слева и справа есть перспектива дальнейшего благоустройства. И мы с руководством городской администрации уже размышляем, как развивать эту территорию дальше, чтобы площадку чаще посещали не только спортсмены, но и жители»,— отметил Константин Кузнецов.

Росатом уделяет большое внимание созданию условий для занятий различными видами спорта, пропаганде физической культуры, спорта и здорового образа жизни в городах расположения объектов атомной промышленности.