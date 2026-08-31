Залог безопасной работы

28 августа 2026 года в 04:22 минуты (мск) энергоблок №5 Нововоронежской АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом», Электроэнергетический дивизион ГК «Росатом») отключен от сети для проведения планово-предупредительного ремонта (ППР*) в соответствии с годовым графиком. Его длительность составит 35 суток, после чего энергоблок будет снова включен в сеть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Пышкин Фото: Роман Пышкин

За это время специалистам АЭС и подрядной организации «Атомэнергоремонт» предстоит выполнить текущий, средний и капитальный ремонт основного и вспомогательного оборудования. Особое внимание будет уделено очистке теплообменных трубок конденсаторов турбоагрегатов. Эта процедура напрямую влияет на тепловую эффективность работы энергоблока и снижает риски эксплуатационных отказов. Также будет осуществлена перегрузка активной зоны реактора: часть отработавших кассет с топливом заменят на свежие.

Помимо ремонта специалисты проведут комплекс работ по модернизации оборудования. Будет проведена замена маслоохладителей системы смазки турбопитательных насосов на агрегаты с увеличенной поверхностью теплообмена, что улучшит охлаждение подшипников.

Для выполнения всего объема работ в срок на площадку Нововоронежской АЭС прикомандированы более 480 высококвалифицированных специалистов различных филиалов АО «Атомэнергоремонт».

«Мы подошли к этому ремонту, опираясь на богатый накопленный опыт и постоянно совершенствуя ремонтные технологии. 35 суток - это сжатый срок, но для нас это плановая задача, выполнимая благодаря слаженной работе команды и высокому уровню подготовки персонала. Качественно проведенный ремонт - это фундамент безопасной работы энергоблока №5 на долгосрочную перспективу», - прокомментировал главный инженер Нововоронежского филиала «Атомэнергоремонта» Сергей Герасимов.

В настоящее время энергоблоки №4, 6 и 7 работают в штатном режиме и несут нагрузку 2700 МВт в соответствии с диспетчерским графиком. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков НВ АЭС нет.

Радиационный фон в районе расположения атомной станции соответствует значениям естественного природного фона на территории Воронежской области.