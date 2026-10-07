«Забег атомных городов»

«Волнение, конечно, было, ведь завершающий этап всегда самый напряженный. Партнеры уже пробежали свои дистанции, и именно ты выводишь команду на финиш. От осознания меры ответственности силы появляются сами собой. Считаю большой честью представлять на таком престижном старте не только Беговой клуб «Росатома», но и родную Нововоронежскую АЭС», — поделилась Татьяна Огнерубова.