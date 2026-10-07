«Забег атомных городов»
Легкоатлеты из Нововоронежа приняли участие в забеге «Росатома» и XIII Московском марафоне
07.10.2026, 16:15
В городе-спутнике Нововоронежской АЭС — Нововоронеже Воронежской области на стадионе «Старт», построенном в рамках соглашения между госкорпорацией «Росатом» и правительством региона, прошёл восьмой «Забег атомных городов». Преодолеть дистанцию в 1200 метров собралось 165 любителей активного образа жизни, которых пришли поддержать семьи, коллеги и друзья.
Главная цель проекта — популяризация здорового образа жизни и вовлечение в спорт жителей всех возрастов. Дистанцию можно было преодолеть даже пешком. Принцип состязаний: «Главное не победа, а участие». Каждый участник получил заряд бодрости, отличное настроение и фирменную футболку с логотипом «За!Бег».
На пьедестал почета в итоге поднялись 12 победителей в женских и мужских забегах. Обладателями золотых медалей стали четыре спортсмена, представляющие Нововоронежскую АЭС, нововоронежский филиал «Атомэнергоремонта» и школу №3.
Специальный приз самому молодому участнику председатель профкома Нововоронежской АЭС Сергей Мельников вручил 5-летней Агате Хахалиной, показавшей время 9 минут 15 секунд. А возраст самых опытных спортсменов перевалил за восьмой десяток.
«Являясь сторонником здорового образа жизни, занимаюсь бегом, плаванием, йогой. Уверена, что физически активный человек намного здоровее и эффективнее, в том числе и в профессиональном плане», — рассказала инструктор по подготовке персонала Учебно-тренировочного пункта НВ АЭС Наталья Чурикова.
В этот же день нововоронежские спортсмены, традиционные участники «Забега атомных городов», отметились и на всероссийском уровне. Шесть легкоатлетов из Нововоронежа приняли участие в XIII Московском марафоне — главном беговом старте страны, собравшего тысячи участников со всей России.
Инженер химцеха Елизавета Кузнецова, инженер конструкторско-технологического отдела Виктория Сластикова, специалисты службы безопасности Елизавета Буденкова и Наталья Клестер, ведущий специалист УТП Анастасия Федорова пробежали 10 километров, обновив личные рекорды. В составе сборной «Росатома» в командной эстафете специалист отдела экономической безопасности Татьяна Огнерубова завоевала бронзу на титульной дистанции марафона протяженностью 42,2 км. Представительнице НВ АЭС выпала честь завершать забег.
«Волнение, конечно, было, ведь завершающий этап всегда самый напряженный. Партнеры уже пробежали свои дистанции, и именно ты выводишь команду на финиш. От осознания меры ответственности силы появляются сами собой. Считаю большой честью представлять на таком престижном старте не только Беговой клуб «Росатома», но и родную Нововоронежскую АЭС», — поделилась Татьяна Огнерубова.