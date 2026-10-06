В Нововоронеже — городе-спутнике Нововоронежской АЭС завершился муниципальный этап XIII Метапредметной олимпиады проекта «Школа Росатома». Муниципальные этапы одновременно прошли еще в 26 городах присутствия объектов атомной промышленности.

Фото: Галина Пегусова

Интеллектуальные состязания прошли на базе Межшкольного сетевого центра компетенций «Атом класс» Дома детского творчества г. Нововоронежа. В олимпиаде приняли участие 8 команд из разных школ, в каждой — по четыре ученика от 5, 6, 7 и 8 классов.

Особенность олимпиады — в том, что задания рассчитаны на командную работу и умение оперировать знаниями из разных предметных областей. При этом решить их с помощью искусственного интеллекта невозможно: здесь требуется именно человеческое мышление, логика и способность договариваться.

В ходе олимпиады ребята учились грамотно выстраивать коммуникацию, работать с информацией, структурировать учебный материал и презентовать результаты. Так, например, школьникам предложили разобраться в этимологии русских двусоставных имен и определить, какие русские слова «хранят» в себе имена Владимир, Людмила, Ратибор, Изяслав, Братислава. Результаты работы команды перед жюри представлял один из ее участников, выбранный по жребию. Свои выводы школьники оформляли на листе ватмана — со схемами, расчётами и пояснениями.

Победителей и призеров наградили в городской Думе Нововоронежа.

«Метапредметная олимпиада выделяет нестандартно мыслящих школьников, умеющих работать в команде, принимать на себя ответственность в сложной ситуации. Именно таких ребят мы хотим видеть в будущем сотрудниками атомной станции, сотрудниками Росатома»,— отметил председатель профкома Нововоронежской АЭС Сергей Мельников.

После подведения итогов самой эрудированной командой была признана команда школы №1, которая и представит Нововоронеж на финале Метапредметной олимпиады «Школы Росатома» 10-13 ноября в Снежинске (Челябинская область). Победители и призеры финального этапа получат ценные призы и право участвовать в отраслевой смене для одаренных детей городов Росатома, которая пройдет в одном из Всероссийских детских центров.