От науки до музыки: фестиваль в Нововоронеже

В Нововоронеже — городе-спутнике Нововоронежской АЭС прошел городской фестиваль «Лето твоих НИКОГДА», собравший на своей площадке горожан самых разных возрастов, сумевших впервые попробовать то, чего раньше они никогда не делали. Проведение фестиваля стало возможным благодаря победе проекта в грантовом конкурсе АНО «Энергия развития» в рамках проекта «Росатома» «Медиастанция».

Фото: Ольга Мартынова

На площадке было организовано 16 тематических зон, каждая из которых начиналась с фразы «Я никогда не...». Кто-то из гостей фестиваля впервые встал на гвозди, кто-то впервые взял в руки скрипку или гитару и сыграл свои первые мелодии, позанимался йогой, увидел ракетный двигатель, а кто-то впервые сел за печатную машинку. Для детей работали интерактивные станции, на которых они танцевали, плели браслеты, писали письма себе из будущего, участвовали в эстафетах.

«Фестиваль формирует так называемую карту возможностей для жителей города. На одной площадке собраны самые разнообразные активности. Мы хотели превратить слова «не видел, не делал, не знал» в слова «попробовал, узнал, получилось», — отметил один из организаторов фестиваля, советник директора Нововоронежской АЭС Николай Борщ.

Мероприятие направлено на популяризацию социальной активности жителей, раскрытие их личностного потенциала. Особый акцент в программе сделали на профориентацию молодежи. Так, на площадке «Я никогда не химичил» лаборант химцеха НВ АЭС Анна Коваленко показала зрелищные опыты, доказав, что наука и работа на АЭС могут быть увлекательными.

«У меня мама и папа — химики, работают на АЭС, они мне и привили любовь к этой профессии. Сейчас химия — большая часть моей жизни, я любознательный человек и мне нравится видеть, как все преобразуется на моих глазах», — рассказала Анна Коваленко.

Фото: Ольга Мартынова

Одна из задач фестиваля — дать возможность горожанам еще и по-новому взглянуть на свой родной город, в котором уютно, комфортно и интересно жить. Высокую оценку фестиваль получил от кинорежиссера, сценариста родом из Нововоронежа Виталия Суслина, посетившего площадку.

«Я просто восхищен! Столько активностей, причем на ограниченной площадке, на любой вкус, от космических и атомных макетов до кулинарии, мастер-классы, танцы, спорт, йога, химические опыты…Трудно перечесть. И подано в яркой, увлекательной, запоминающейся форме. По сути, фестиваль «Лето твоих НИКОГДА» открывает новые возможности реализовать нереализованное в себе не только для детей, но и взрослых. Фестиваль надо сделать традиционным. Горжусь родным городом. Нововоронеж всегда первый», — поделился впечатлениями Виталий Суслин.

«В 60-е годы средний возраст жителей тогдашнего поселка Нововоронежский был где-то 24 года. Мы жили весело, с выдумкой. В выходные обязательно что-то придумывали. Я рада, как показал сегодняшний праздник, что традиции первопроходцев атомной отрасли продолжаются» — сказала ветеран НВ АЭС Эмилия Сарычева.

Фото: Ольга Мартынова

Фестиваль «Лето твоих НИКОГДА» реализуется в рамках грантовой поддержки АНО «Энергия развития» и проекта госкорпорации «Росатом» «Медиастанция» при участии Нововоронежской АЭС и ее профсоюзной организации, администрации Нововоронежа и широкой сети общественных организаций и производственных компаний города атомщиков. Фестиваль стал продолжением социальной акции «День твоих НИКОГДА», которую в октябре 2025 года провела группа социальных лидеров Нововоронежа. Такое сотрудничество позволяет объединить атомную энергетику, экологию, творчество и спорт, а, главное, — создать пространство, где рождаются новые социальные инициативы и крепкие городские сообщества, способствующие развитию и позитивным изменениям городской среды.

Ранее глава «Росатома» Алексей Лихачёв отмечал: «Мы законодательно поместили стратегии развития наших городов в корпоративную стратегию «Росатома», во всю стратегию развития нашей отрасли, потому что невозможно разделить две повестки, невозможно жизнь человека рассматривать только в производственном ключе, не обращая внимания на социальные вопросы».