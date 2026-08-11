Нововоронежу добавили защиты

В Нововоронеже прошли торжественные мероприятия, посвященные 40-летнему юбилею со дня образования Специального управления ФПС №72 МЧС России*, обеспечивающего пожарную охрану атомных станций России.

Фото: Ольга Мартынова

В городском Дворце культуры собрались представители Главного управления пожарной охраны, начальники специальных управлений ФПС МЧС России, представители администрации Нововоронежа, атомных станций России, ветераны пожарной охраны, руководители силовых структур. Сотрудников управления и ветеранов-пожарных отметили государственными и ведомственными наградами, присвоили очередные воинские звания.

На Нововоронежской АЭС задача по противопожарной защите возложена на специальный отдел №14 ФГКУ «Специальное управление ФПС №72 МЧС России». Директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров вручил руководству пожарно-спасательной части сертификат на новый микроавтобус и пожарно-техническое оборудование, которое значительно усилит материально-техническую базу подразделения.

Фото: Ольга Мартынова

«Профессия пожарного является одной из самых благородных, ее выбирают по зову души и сердца. Это история героического труда, профессионализма, преданности своему делу. Четыре десятилетия безупречной службы, четыре десятилетия на страже безопасности атомных станций страны. Пусть ваша служба будет спокойной, а боевые расчеты только учебными! Противопожарная защита АЭС находится на самом высоком уровне»,— отметил директор НВАЭС Владимир Поваров.

На главной городской площади пожарные развернули выставку техники: автоцистерны, автомобили радиационной и химической разведки, пожарная машина газодымозащитной службы, насосно-рукавные автомобили, пожарно-спасательные мотоциклы. Спасатели продемонстрировали средства индивидуальной защиты, портативные многофункциональные дозиметры, гидравлические аварийно-спасательные инструменты, дыхательные аппараты, пожарные дымососы. На фотовыставке можно было ознакомиться с кадрами, отражающими будни пожарных.

Участники торжественной встречи возложили цветы к мемориалу — автомобилю радиационной разведки на базе БТР-70 РЗ, установленному весной на территории специального отдела № 14 к 40-летию чернобыльских событий. Полковник внутренней службы в отставке Геннадий Паринов более 20 лет отдал службе в пожарной части по охране Нововоронежской АЭС и был одним из четырех пожарных, которые отправились в 1987 году на чернобыльскую площадку.

«Личный состав пожарных подразделений атомных станций считаю одним из самых высокопрофессиональных. Наш специальный отдел №14 по охране Нововоронежской АЭС неоднократно завоевывал самые высокие места и становился лучшим среди других подразделений, и по оснащению, и по подготовке»,— рассказал ветеран-атомщик Геннадий Паринов.

По словам генерального директора госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачёва, безопасность является ключевой ценностью «Росатома», и на протяжении многих десятилетий в атомной промышленности России на первом месте стоит обеспечение ядерной безопасности, безопасности жизни и здоровья сотрудников и граждан.