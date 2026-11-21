Рубиновая игра
«Зенит» потерпел поражение в Казани и рискует потерять лидерство в РПЛ
В 15-м туре чемпионата России по футболу «Зенит» на выезде проиграл «Рубину» — 1:3. Уступая 0:2 после первого тайма, петербуржцы заметно прибавили во втором и отквитали один мяч, но гол Велдина Ходжи окончательно перечеркнул их надежды на благоприятный исход. Пока «Зенит» по-прежнему находится на первом месте, но теперь его могут опередить московское «Динамо» и «Спартак». Потерпел поражение и ЦСКА, неожиданно оступившийся в домашнем матче с «Ахматом» — 1:2.
В прошлом туре «Зенит» немного сбился с ритма и не смог одержать седьмую победу подряд, сыграв дома вничью с «Ростовом». Его тут же настигло московское «Динамо», тем не менее он сохранил лидерство в чемпионате по дополнительным показателям. Теперь клубу из Санкт-Петербурга противостоял явно взбодрившийся после отставки Франка Артиги «Рубин». Под руководством исполняющего обязанности главного тренера Олега Кузьмина казанцы одолели с одинаковым результатом 1:0 «Локомотив» и «Факел». Хотя матч с «Зенитом» был первой серьезной проверкой для 45-летнего специалиста, от которой во многом зависела и его дальнейшая карьера.
По инсайдерской информации, в «Рубине» всерьез задумались над тем, чтобы утвердить Кузьмина в должности главного тренера, и хотели посмотреть, как он проявит себя именно в противостоянии с лидером премьер-лиги.
Но вряд ли кто-то ожидал, что хозяева «Ак Барс Арены» будут выглядеть настолько идеально.
Да, где-то им помогало сдерживать Максима Глушенкова и компанию вязкое поле, и пауза в чемпионате на матчи национальных сборных, как показывает практика, далеко не всем командам идет на пользу. Вот и петербуржцы в первом тайме никак не могли нащупать свою игру и к тому же совершили непростительные ошибки у собственных ворот. Сначала Игорь Дивеев совершенно напрасно сфолил на Ульви Бабаеве, дав арбитру Сергею Карасеву железный повод для назначения пенальти. И даже несмотря на то что голкипер Богдан Москвичев потащил удар Эдди Сальседо, полевые игроки «Зенита» не помешали тому же Бабаеву добить мяч в сетку.
На 27-й минуте «Рубин» открыл счет, а уже на 30-й повел 2:0. Илья Самошников вбросил аут не просто в штрафную площадь, а точно на голову центральному защитнику Игору Вуячичу, которого петербуржцы почему-то оставили без присмотра. Черногорец воспользовался этим и пробил впритирку со штангой. Причем фаворит до перерыва так ничего опасного у чужих ворот и не создал. Только после разговора, судя по всему, на повышенных тонах в раздевалке гости, что называется, зашевелились, и сразу же у них дважды мог забить Педро. В первом случае хозяев выручил вратарь Евгений Ставер, а во втором — защитник Никита Лобов.
Но на 50-й минуте «Зенит» сократил разницу, когда Педро с углового подал на ближнюю штангу и Луис Энрике головой нанес удар под перекладину. А вскоре Глушенков допустил досадный промах и не реализовал выход один на один со Ставером. Наверняка в перерыве Кузьмин пытался объяснить подопечным, что ничего еще не закончено и соперник обязательно добавит, однако во втором тайме их как будто подменили. Это был не только другой «Зенит», но и совсем иной «Рубин».
В такой ситуации, естественно, напрашивались замены, и Кузьмину удалось с помощью перестановок изменить ход матча. На 67-й минуте голом завершился прорыв Дардана Шабанхаджая. После того как Москвичев отразил его удар, нападающий казанцев не дал мячу уйти за пределы поля, и еще один резервист Велдин Ходжа вторым темпом загнал его в сетку. И дальше хозяева смотрелись весьма солидно, полностью контролируя игру. Более того, они были близки даже к победе с крупным счетом, так как в концовке гол Вуячича отменили из-за офсайда, а Шабанхаджай попал в перекладину.
«Зенит» потерпел поражение 1:3, которое теперь может отбросить его с первого места на третье.
Это будет зависеть от того, как московское «Динамо» сыграет с «Краснодаром», а «Спартак» — с махачкалинским «Динамо». Петербуржцы по итогам первого круга набрали 31 очко, столько же сейчас у бело-голубых, а красно-белые замыкают тройку с 29 баллами.
ЦСКА в предыдущих двух турах потерял пять очков и откатился на пятое место. «Ахмат» перед паузой в чемпионате не только сменил главного тренера Станислава Черчесова, назначив вместо него Ролана Гусева, но и успел одержать важную победу над «Родиной». Грозненцы по-прежнему находились в сложном турнирном положении — рядом с зоной прямого вылета и стыковых матчей.
Армейцы, конечно, были фаворитами, тем более что выступали дома, но и у них возникли трудности. Игра в атаке как-то не ладилась, а когда Матеусу Алвесу после удачного отскока представился шикарный шанс разобраться с голкипером Расулом Мицаевым, бразилец запустил мяч неизвестно куда. Еще в первом тайме хороший момент имел Мохамед Аззи, однако алжирец замешкался и его накрыл Максим Самородов. Опасно били головой Джамалутдин Абдулкадыров и Лусиано Гонду. В одном из эпизодов хозяев спас вратарь Максим Бориско, среагировав на удар Георгия Мелкадзе после подачи углового.
Именно на стандарте уже в дебюте второго тайма тот же Мелкадзе заработал пенальти. Ассистенты судьи Артема Чистякова на VAR посчитали, что Данил Круговой, теряя равновесие в единоборстве, зацепил нападающего за ногу, и главный арбитр, посмотрев повторы на мониторе, согласился с ними. Ну а Лечи Садулаев на 52-й минуте привел приговор в исполнение. Вообще для москвичей это, конечно, еще был не приговор, но на 63-й минуте они пропустили второй гол, когда Эгаш Касинтура вывел Мелкадзе на встречу с Бориско и тот протолкнул мяч между ног голкипера.
0:2 — это было уже гораздо серьезнее, к тому же Тамерлан Мусаев проиграл дуэль Мицаеву, убежав с ним один на один. На 69-й минуте Энрике Кармо мощным ударом с линии штрафной все же вернул армейцев в игру. А Мусаев даже вроде бы оформил камбэк, но, как выяснилось, ассистировавший ему Гонду залез в офсайд. На последней минуте еще одним сейвом отметился и Мицаев, когда Аззи сильно врезал низом в дальний угол. «Ахмат» дотерпел до финального свистка и выиграл 2:1. ЦСКА же упустил возможность приблизиться к «Зениту», с которым он встретится в следующем туре. Его отставание от петербуржцев составляет те же пять очков.