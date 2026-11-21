На 27-й минуте «Рубин» открыл счет, а уже на 30-й повел 2:0. Илья Самошников вбросил аут не просто в штрафную площадь, а точно на голову центральному защитнику Игору Вуячичу, которого петербуржцы почему-то оставили без присмотра. Черногорец воспользовался этим и пробил впритирку со штангой. Причем фаворит до перерыва так ничего опасного у чужих ворот и не создал. Только после разговора, судя по всему, на повышенных тонах в раздевалке гости, что называется, зашевелились, и сразу же у них дважды мог забить Педро. В первом случае хозяев выручил вратарь Евгений Ставер, а во втором — защитник Никита Лобов.