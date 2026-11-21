В Калининградской области сработала система оповещения о беспилотной опасности
В Неманском районе Калининградской области сработала система оповещения «Беспилотная опасность». Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных. Система сработала после обнаружения подозрительного объекта со стороны Литвы.
Специалисты провели все необходимые проверки, угрозы для населения нет, сообщил губернатор в Telegram-канале. Он пообещал, что в ближайшее время режим отменят.
Незадолго до этого в аэропорту Храброво в Калининграде ввели временные ограничения на полеты. Авиагавань принимает и выпускает самолеты по согласованию с соответствующими органами.