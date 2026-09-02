В Нововоронеже открыт второй инженерный класс

В новом учебном году за парты школ г. Нововоронежа сели более 3,4 тыс. учеников, из них 291 первоклассник и 167 одиннадцатиклассников. На торжественных линейках с Днем знаний учащихся поздравили представители Нововоронежской АЭС, администрации города, общественных организаций и духовенства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Мартынова Фото: Ольга Мартынова

«Скоро начинается строительство энергоблока №8 Нововоронежской АЭС с реактором ВВЭР-1200. Работать здесь предстоит как раз вам. Мы хотим, чтобы местная молодежь оставалась в Нововоронеже и продолжала историю родного города и атомной станции», - обратился к школьникам председатель профсоюзной организации НВ АЭС Сергей Мельников.

В этом году в обновленной школе №3 при поддержке концерна «Росэнергоатом» и АНО «Корпоративная Академия Росатома» в рамках программы «Люди и города» открылся инженерный класс, уже второй по счету. Первый такой класс в городе атомщиков заработал в 2024 году на базе школы №4. Его цель – подготовка будущих кадров для атомной отрасли.

Программа сочетает углубленное изучение физики, математики и химии с освоением инженерных компетенций. Школьники решают кейсы и задачи на атомную тематику, создают собственные исследовательские, образовательные, социальные и экологические проекты. Для учителей и классных руководителей предусмотрено регулярное повышение квалификации. Для знакомства школьников с атомными технологиями привлекают сотрудников Нововоронежской АЭС и Нововоронежского политехнического института – филиала НИЯУ МИФИ.

1 сентября в Нововоронеже прошло под знаком общегородского праздника День знаний со «Школой Росатома». Сотрудники городских организаций и предприятий подготовили для школьников интерактивную образовательную программу, развернувшуюся на базе спортивного комплекса «Атом Арена». «Атом-класс» школы №1 представил программу «Занимательная физика» и «Каракури». Межшкольный сетевой центр компетенций Дома детского творчества г. Нововоронежа собрал на площадке юных инженеров-изобретателей и авиамоделистов. Здесь же можно было увидеть занимательные химические опыты, научится рисовать шаржи, сделать поделку из вторсырья.

Трогательным моментом общегородского праздника стала передача бумажных самолетиков от выпускников 11 классов первоклассникам, как символа широких возможностей, которые перед ними открываются в жизни.