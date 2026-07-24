Атом без границ

На площадке Ресурсного центра Нововоронежского политехнического института (НВПИ, филиал НИЯУ МИФИ) вручили сертификаты о прохождении практики 29 студентам, приехавшим из Таджикистана, Узбекистана, Турции, Чехии, Шри-Ланки и Южно-Африканской Республики.

Иностранные студенты обучаются «атомным» специальностям в Национальном исследовательском ядерном университете «МИФИ» и Обнинском институте атомной энергетики НИЯУ МИФИ, опорных вузах госкорпорации «Росатом».

Стажировка студентов в Нововоронеже длилась почти две недели. На базе «Нововоронежатомэнергоремонта» будущие атомщики изучили организацию ремонтных работ на АЭС, прошли курсы по электробезопасности и охране труда, освоили навыки оказания первой помощи. Особый интерес вызвали практические занятия на полигоне, где они отрабатывали слесарную обработку, ремонт сальниковых уплотнений и насосных агрегатов, сборку фланцевых соединений, очистку конденсаторов, а также правила выполнения работ на высоте и в ограниченных замкнутых пространствах.

«Мы видим огромный интерес к российским атомным технологиям со стороны студентов из самых разных уголков планеты - от жаркой Африки и Шри-Ланки до стран Центральной Азии и Восточной Европы. Наша задача - не просто передать теоретические знания, а дать ребятам почувствовать инструмент в руках на реальном полигоне. Уверен, что полученные навыки станут прочным фундаментом для их будущей карьеры и укрепят международные профессиональные связи», - сказал руководитель учебно-тренировочного подразделения «Нововоронежатомэнергоремонта» Сергей Ерин.

Фото: Валентина Поварова

Студенты побывали с техническим туром на Нововоронежской АЭС, где им рассказали об истории и перспективах развития технологии водо-водяных энергетических реакторов (ВВЭР). В этом году исполняется 10 лет с момента пуска инновационного энергоблока №6 НВАЭС, первого энергоблока поколения «3+» с ВВЭР-1200. Сейчас подобные энергоблоки «Росатом» строит по всему миру.

«Возможность применить теоретические знания, которые ты только что получил на лекции — это что-то невероятное: новый опыт сразу остается в памяти. Это очень полезно для иностранных студентов, которые приезжают учиться в Россию, чтобы стать специалистами ядерной отрасли, готовыми применять полученные

знания в своих странах», — заметил Президент МегаСовета «Обнинск Тех» Карел Тыр из Чехии.

Сотрудничество с зарубежными университетами и подготовка иностранных студентов являются частью глобальной стратегии «Росатома» по обеспечению безопасной и надежной эксплуатации атомных станций по всему миру. Как ранее отмечал генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев: «Мы готовим кадры из стран-партнеров, чтобы гарантировать безопасность построенных нами АЭС не только с точки зрения технологий, но и с точки зрения человеческого фактора».