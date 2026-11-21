Премьер Латвии исключил возвращение к нормальным отношениям с Россией
Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс исключил, что европейские страны смогут вернуться к нормальным отношениям с Россией после завершения конфликта на Украине. Об этом он заявил в интервью Welt.
«Некоторые полагают, что после заключения перемирия можно будет вернуться к нормальным отношениям с Россией. Это невозможно. Наступили новые времена»,— сказал господин Кулбергс.
Европейские страны заявляют о намерении участвовать в переговорах по украинскому конфликту. Bloomberg со ссылкой на источники писал, что Франция, Германия и Великобритания рассматривают предложение России приехать в Москву. МИД Эстонии Маргус Цахкна заявлял, что в Евросоюзе становится все труднее согласовывать антироссийские санкции, поскольку некоторые надеются вернуться к «обычному ведению дел с Россией».