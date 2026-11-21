Россиянина задержали в аэропорту Нгурах Рай в районе Бадун. Он прилетел в Индонезию из Пхукета. По информации иммиграционной службы, уведомление о международном розыске И. Г. было отмечено красным цветом. В базе данных Интерпола отмечается, что россиянина обвиняют в растрате 5,7 млн руб.