В Индонезии задержали разыскиваемого Интерполом россиянина
На Бали задержали россиянина с инициалами И. Г., которого разыскивает Интерпол по делу о растрате в своей стране. Об этом сообщила местная иммиграционная служба, передает Antara.
Россиянина задержали в аэропорту Нгурах Рай в районе Бадун. Он прилетел в Индонезию из Пхукета. По информации иммиграционной службы, уведомление о международном розыске И. Г. было отмечено красным цветом. В базе данных Интерпола отмечается, что россиянина обвиняют в растрате 5,7 млн руб.
Отдел разведки и иммиграционного контроля Индонезии координировал действия с Отделом международных отношений Главного управления полиции и российскими дипломатическими представителями. 18 ноября россиянина депортировали в Москву в сопровождении сотрудников Национального центрального бюро Интерпола МВД России.