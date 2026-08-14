Проект благоустройства сквера в Нововоронеже выиграл федеральный конкурс

Город атомщиков в шестой раз выигрывает федеральный грант на реализацию проекта благоустройства общественной территории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Архитектурное бюро «Атом» Фото: Архитектурное бюро «Атом»

Проект благоустройства сквера по улице Вокзальной в Нововоронеже, городе-спутнике Нововоронежской АЭС, одержал победу в XI Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды Минстроя России. Итоги конкурса подвели на Всероссийском форуме «Развитие малых городов и исторических поселений», который прошел в Москве в Национальном центре «Россия». Реализация проекта запланирована на 2027 год.

Концепция благоустройства предусматривает создание современного общественного пространства с бульваром, зонами тихого отдыха и зелёными насаждениями. Сквер используется в основном как транзитная зелёная зона, однако удобные дорожки, освещение и места для отдыха сейчас отсутствуют. Проект предлагает полностью переосмыслить эту территорию и превратить ее в часть будущего единого зелёного маршрута города.

Важной особенностью проекта станет обустройство обособленной площадки для выгула собак. Это место уже давно используется жителями для прогулок с питомцами, что было учтено при проектировании. Кроме того, в сквере должны появиться павильон с летним кафе, лекторием и арт-объектом, площадка для падел-тенниса, детские площадки, зоны для настольного тенниса и современные малые архитектурные формы.

Средства на разработку концепции благоустройства и проектно-сметной документации и выделил Концерн «Росэнергоатом» (в состав которого входит Нововоронежская АЭС). Концерн системно поддерживает проекты, направленные на повышение качества жизни в городах присутствия атомных станций.

Ранее глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв отмечал: «Мы законодательно поместили стратегии развития наших городов в корпоративную стратегию «Росатома», во всю стратегию развития нашей отрасли, потому что невозможно разделить две повестки, невозможно жизнь человека рассматривать только в производственном ключе, не обращая внимания на социальные вопросы».

Напомним, что Нововоронеж участвует во Всероссийском конкурсе Минстроя с 2020 года. За шесть лет благодаря победам в конкурсе городу удалось привлечь более 859,8 млн рублей федеральных и региональных средств на благоустройство городских территорий.

Ранее, в 2025 году, Нововоронеж одержал победу с концепцией благоустройства сквера «30-летия Победы». Сумма гранта составила 91,8 млн рублей. Проект реализуется при финансовой поддержке Концерна «Росэнергоатом». Объект планируют ввести в эксплуатацию в конце 2026 года.

«Все наши предыдущие проекты были признаны экспертами, и мы вновь одержали победу. Каждый благоустроенный объект дополняет общую стратегию развития города-спутника Нововоронежской АЭС. Благодаря победам в конкурсе Минстроя в Нововоронеже было проведено три масштабных этапа реконструкции НОВОпарка, на месте пустыря в 2,2 га создано общественное пространство «МегаДвор», на набережной появилась обширная зона отдыха, центральная площадь города приобрела современный вид, сейчас идут работы в сквере «30 лет Победы». Благоустройство лесополосы на улице Вокзальной станет очередным этапом создания условий для комфортного проживания наших горожан», – отметил временно исполняющий полномочия главы администрации городского округа город Нововоронеж Евгений Чирков.