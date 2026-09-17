Спортивные традиции города атомщиков

В Нововоронеже прошёл V открытый турнир по пляжному волейболу, посвященный 10-летию энергоблока №6 Нововоронежской АЭС (входит в Электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом»). Инициатором выступила Организация молодых атомщиков при поддержке профсоюзной организации и отдела социального развития Нововоронежской АЭС. В соревнованиях приняли участие 15 мужских и 7 женских команд.

Фото: Элеонора Боганец

«Все началось в 2021 году с небольшой группы энтузиастов. Тогда на берегу реки Дон мы провели первый турнир — с одной сеткой и несколькими любительскими командами. Он был посвящен 5-летию пуска шестого энергоблока Нововоронежской АЭС. Положительный отклик участников дал старт ежегодным соревнованиям. В этом году формат мероприятия существенно изменился. Благодаря новой площадке турнир приобрел более масштабный характер, а участие стало открытым для всех желающих», — рассказал председатель Организации молодых атомщиков НВ АЭС Владислав Любавин.

В турнире сыграли команды сотрудников атомной станции, предприятий и организаций города, студентов Нововоронежского политехнического института — филиала НИЯУ МИФИ, жителей города. В течение нескольких часов на песке спортсмены показывали свое мастерство. Обладателями золотых медалей стали четыре команды: две в категории «хард» и две в категории «лайт». Увидеть зрелищную игру волейболистов приходили целыми семьями. Самому маленькому зрителю Артему Агапову, который поддерживал свою маму, исполнилось чуть больше года.

«Мы поддерживаем любые активности, которые вовлекают работников и жителей города в движение за здоровый образ жизни. Спорт закаляет, учит добиваться поставленных целей, быть выносливым и эффективным, что положительно сказывается и на работе. Будем развивать турнир дальше и делать его межрегиональным, будем выходить на новый уровень», — отметил председатель профкома НВ АЭС Сергей Мельников.

Соревнования проходили на новой площадке, которая открылась в конце августа на набережной пруда-охладителя энергоблока №5 НВ АЭС. Появление современного корта стало возможным благодаря победе сотрудницы Нововоронежской АЭС Майи Киселевой в грантовом конкурсе госкорпорации «Росатом» «80 добрых дел». Инициативу построить в городе корт поддержали ее друзья, коллеги, руководство НВ АЭС, администрация города.

«Волейболом я занимаюсь с юности, а пару лет назад мы с супругом открыли для себя пляжный волейбол и влюбились в него. Каждая игровая комбинация уникальна, никогда не бывает повторений, в этом особая прелесть волейбола», — поделилась инженер Управления инженерной поддержки НВ АЭС Майя Киселева.

Организатором турнира по пляжному волейболу стала Организация молодых атомщиков при поддержке профсоюзной организации и отдела социального развития Нововоронежской АЭС.