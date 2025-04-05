Главные новости за 31 марта — 5 апреля. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань

В Пензенской области в ночь на 5 апреля сбили БПЛА. По словам главы региона Олега Мельниченко, силы ПВО поразили БПЛА в районе Сердобска.

В Саратовской области хотят содержать дороги за 141 млн руб. В Пензенской области на аналогичные нужды планируют потратить 1,2 млрд руб.

В Саратове к осени 2026 года еще 105 дорог оснастят умными светофорами. Интеллектуальную транспортную систему внедряют с 2019 года в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Общая стоимость проекта составляет 674,2 млн рублей.

Мэрия Волгограда запретила самокаты на Мамаевом кургане.

Астраханская область попала в список срывающих сроки строительства школ регионов. В связи с этим министр просвещения Сергей Кравцов предложил сформировать специализированную рабочую подгруппу для решения проблемных вопросов в этих регионах. Основная задача нового подразделения — ускорить процесс завершения строительства долгостроев, обеспечивая тем самым доступ детей к качественному образованию.

Саратовский Политех ликвидирует дочернее ООО «Технологический центр» в Петровске. ВУЗ объясняет решение тем, что «невозможно достичь целей, для которых было создано ООО», «осуществление деятельности юридического лица стало невозможным».

Директора ООО «Жилцентр» из Ртищево Саратовской области дисквалифицировали на шесть месяцев за нарушения в сфере ЖКХ.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин объяснил, почему невозможно разместить новую школу в Ленинском районе на других участках, кроме сквера «Территория детства». Он отметил, что, например, территория бывшего завода «Карат» непригодна для строительства школы из-за слишком высокой стоимости: правообладатель запросил порядка 500 млн руб. Законные основания для изъятия данного участка отсутствуют.

В Пензенской области восемь маршрутов переводят на госконтракт. В министерстве строительства, транспорта и дорожного хозяйства региона отметили, что изменения позволят обеспечить бесперебойную работу социально значимых маршрутов, от обслуживания которых ранее отказались перевозчики, ссылаясь на нерентабельность своей работы.

В Волгограде выставили на продажу подержанный Fеrrаri за 25 млн руб.

В поселке Малый Рогачик под Волгоградом уничтожили фугасно-осколочную авиабомбу и еще несколько боеприпасов времен ВОВ.

В Саратове выявили нарушения при выполнении работ на трамвайном маршруте №8. Речь идет о нарушениях в части организации пешеходных переходов через линии трамвайных путей на время реконструкции. Также прокуратура указала на факты несвоевременной поставки строительных материалов.

Под Пензой нашли подрядчика на ремонт водопровода за 3,5 млн руб.

В Пензенской области суд по иску прокуратуры обязал бывшего главу администрации Мокшана и его супругу вернуть государству свыше 460 тыс. руб.

Следствие выясняет, почему пострадали рабочие на предприятии под Саратовом. По данным районной администрации, инцидент случился при установке испарения аммиака на заводе АО «Апатит».

В Первомайском районном суде Пензы допросили бывшего сотрудника МВД по делу бывшего министра целевых программ Мордовии Алексея Меркушкина - сына экс-главы Мордовии и экс-губернатора Самарской области Николая Меркушкина. Ему инкриминируют мошенничество при продаже «Мордовпромстройбанком» «Мордовэкспоцентра» властям республики, организацию злоупотребления должностными полномочиями, а также дачу особо-крупной взятки.

В Саратове главные администраторы двух районных округов поменяются местами: Игорь Молчанов, возглавляющий администрацию Октябрьского района, перейдет на пост главы Ленинского района; Дмитрий Чубуков, руководитель Ленинского района, займет место Игоря Молчанова.

В Ртищевском районе Саратовской области началось строительство горно-обогатительного производства. Новое предприятие будет выпускать высококачественный кварцевый песок для нефтегазовой, стекольной и литейной промышленности. Строительство ведет АО «Кварцит-2000».

Александр Сиваков возглавил Ахтубинск.

Завотделением социального центра Кузнецка Лариса Дунаева обманула посетителя и попала под суд. Суд назначил ей штраф в размере 60 тыс. руб.

Экс-мэр Астрахани Олег Полумордвинов обжаловал приговор по делу о мошенничестве. Ранее суд назначил ему четыре с половиной года колонии.

Президент России Владимир Путин назначил губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина председателем комиссии Государственного совета РФ по вопросам поддержки ветеранов боевых действий—участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей. Комиссия была создана 10 марта и является единственной структурой Госсовета, положение о которой утверждено указом президента.

В Саратове откроют высшее военное училище имени погибшего генерала Игоря Кириллова. Учебное заведение станет историческим преемником Саратовского высшего военного инженерного училища химзащиты, расформированного в 2009 году. Оно позволит нарастить выпуск высококвалифицированных военных специалистов в области радиационной, химической и биологической защиты с учетом СВО.

Росприроднадзор примет меры по факту затопления судна в Волгоградской области. В акватории реки Медведица обнаружено плавсредство с бортовым номером АЦ00-61.

В Волгограде будут судить 10 человек за незаконный оборот порнографии. С января 2022 года по апрель 2024 года 25-летний житель Москвы организовал изготовление порнографии в жилых помещениях Волгограда, Челябинска и Ростова-на-Дону, арендованных его соучастниками. Они распространяли порнографические материалы в интернете и извлекли доход в размере свыше 3,3 млн руб.

Саратовским межрайонным природоохранным прокурором стал Михаил Лихачев.

В Саратове против главы УК «Позитив» возбудили дело об ущербе в 3,8 млн руб. ресурсоснабжающей организации. Речь идет об оплате за горячее водоснабжение и отопление.

В производство медицинских перчаток в Астрахани инвестируют 1,6 млрд руб. Проект был единогласно одобрен экспертным советом ОЭЗ «Лотос» и поддержан заместителем председателя правительства Астраханской области Казбеком Хадиковым.

В Энгельсе полиция и спасатели обходят СНТ после атаки беспилотников. Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин объявил о необходимости инженерно-саперных работ с 2 по 4 апреля по обращению Министерства обороны РФ.

Черногорец Младен Кашчелан стал главным тренером саратовского «Сокола».

В Астрахани начался суд о нападении на тренера Ленинградца Вадима Евсеева. Инцидент произошел 17 ноября 2024 года: на троих представителей клуба напали двое с ножом и перцовым баллончиком. Тренер Александр Шмарко получил порез щеки, а Вадиму Евсееву в лицо брызнули перцовым газом.

Волжский абарзивный завод в пять раз сократил выплаты по дивидендам за 2024 год. Предприятие объявило о выплате дивидендов в размере 138 руб. на акцию за 2024 год, что составит 99,4 млн руб. или 21,1% чистой прибыли.

Прокурором Ровенского района Саратовской области стал младший советник юстиции Юрий Чурзин.

В Пензе отремонтируют здание поликлиники №3 на Володарского за 88,5 млн руб.

На въезде в Парк Победы Саратова появится памятник Бранденбургской Мадонне. Отмечается, что размещение памятника на пересечении улицы Мясницкой и Большого Журавлиного проезда уже официально утверждено.

Прибыль астраханского аэропорта в 2024 году выросла почти на 40% и составила 491,4 млн руб. Выручка выросла на 19,8%, достигнув почти 1,2 млрд руб.

Глава Саратова Михаил Исаев потребовал эффективно использовать участки после сноса домов. Он поставил задачу задействовать освободившиеся после сноса площадки для размещения элементов благоустройства и инфраструктуры.

Астраханский суд вынес приговор в отношении экс-главы Алтынжарского сельсовета. Фигуранта оштрафовали на 200 тыс. руб. за присвоение денежных средств.

Суд оштрафовал на 350 тыс. руб. бывшую сотрудницу комитета по реализации инвестпроектов в строительстве Саратовской области по уголовному делу о мошенничестве на 210 тыс. руб.

Глава Саратова Михаил Исаев уволил трех главных инженеров городских служб по благоустройству. Причиной стала неудовлетворительная подготовка техники к уборке областного центра в весенний период.

Мэр Саратова Михаил Исаев в ходе встречи с проживающими в поселке Воробьевка гражданами предложил создать при администрации совет многодетных семей.

В Камышине хотят капитально отремонтировать СОШ №17 за 62 млн руб. Срок сдачи объекта — 15 ноября 2025 года. Торги состоятся 10 апреля.

В Волжском отменили аукцион за 25 млн руб. на благоустройство сквера у Техномаркета. Закупка была отменена в связи с необходимостью внесения изменений в документацию. Подробности заказчик не уточняет.

«Интерремстрой» благоустроит сквер вдоль Чайковского в Волжском за 25 млн руб.

В Саратове «Мельница Шмидта» станет частью бизнес-кластера.

Пензенская область закупит 60 автобусов Минского автозавода в 2025 году. Предприятие «Мостовик» из Пензенской области, работающее над восстановлением дорог в ДНР, уже приобрело 125 автобусов МАЗ.

За остановки в Саратовской области бизнесменам предлагают 12 млн руб. За 2025-2027 годы нужно поставить остановочные павильоны в Дергачевском, Озинском и Перелюбском районах, а также знаки «Пешеходный переход» и «Место остановки автобуса».

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подверг критике и.о. министра дорог Сергея Никитина. Причиной стало некачественное содержание дорог в регионе.

В Саратове имущество ЗАИТ выставлено на торги за 1 млрд руб. Лот включает здания и сооружения за 465,4 млн руб., земельные участки за 450,5 млн руб., движимое имущество за 89,2 млн руб. и нематериальные активы за 135,5 млн руб. Первые торги назначены на 20 мая.

Авиакомпания «ИрАэро» объявила о начале продажи билетов на регулярные рейсы из Саратова в Анталью с 19 апреля.

Волгоградский производитель соков «Сады Придонья» зафиксировал рост прибыли на 8,9%.

Астраханский депутат стал фигурантом дела о мошенничестве на 6,9 млн руб.

Главе СКР доложат, почему не реставрируют волгоградский мемориальный комплекс. Ранее о ненадлежащем обслуживании и содержании мемориального комплекса «Памятный знак на месте ожесточенных боев 138-й стрелковой дивизии полковника Людникова И.И. "Остров Людникова "» рассказала жительница Волгоградской области. С ее слов, объект культурного наследия регионального значения разрушается долгое время.

«Пензгорстройзаказчик» подал третий иск из-за критики расселения аварийных домов. Юристы сомневаются в успешном для истца исходе дела.

Пермская компания «Автопрестиж» получила контроль над волгоградским дилером автомобилей Geely.

Суд обязал мэрию Астрахани спилить сухостои вокруг домов. В августе 2024 года ООО «ПКФ „Надежда“», обслуживающая многоквартирные дома в облцентре, сообщила в УКХБ о необходимости обследования, спила и опиловки деревьев по ряду адресов. Но управление проигнорировало обращение.

Мэрия Астрахани хочет запретить коммерческую деятельность НСК в Жилгородке. Речь идет об объектах на ул. Боевой, 64. Сейчас по данному адресу располагаются заведения общепита, автомойка, фотостудия, филиал зоопарка «Баба Фрося» и другие коммерческие организации.

Председатель комитета по госстроительству и законодательству Госдумы Павел Крашенинников в Волгоградепредставил свою книгу о правовой истории зрелого сталинизма, а также порассуждал о природе функционирования государств в условиях войн и при других чрезвычайных обстоятельствах.

Нина Шевченко