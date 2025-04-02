В Энгельсе полиция и спасатели обходят СНТ после атаки беспилотников

В Энгельсе Саратовской области полиция и спасатели проводят подворовой обход 22 садовых товариществ после атаки беспилотника. Жителям рекомендовано покинуть территорию, сообщил глава района Максим Леонов в своем Telegram-канале.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин объявил о необходимости инженерно-саперных работ с 2 по 4 апреля по обращению Министерства обороны РФ. В связи с этим введено ограничение на пребывание граждан в этих СНТ для обеспечения безопасности.

По данным на 11:00, основная часть жителей уже покинула территорию. Максим Леонов отметил, что сотрудники полиции и спасатели продолжают обход, а транспорт для вывоза жителей организован и находится на месте. Централизованный выезд граждан начался в 09:00. Глава района подчеркнул, что обстановка спокойная. На время работ гражданам, постоянно проживающим на территории СНТ, предоставляется временное размещение.

Никита Маркелов