Мэрия Волгограда запретила самокаты на Мамаевом кургане

В Волгограде установлен запрет на использование самокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) на территории Мамаева кургана. Опубликованный на сайте администрации города документ вступил в силу.

Согласно постановлению за подписью временно исполняющего обязанности главы Волгограда Ирины Пешковой, в зону запрета входит мемориальный комплекс на Мамаевом кургане. Конкретные границы определены от автозаправочной станции «Лукойл» у подножия, вдоль Второй Продольной до железной дороги. Также в эту зону попадают телецентр и отель «Сталинград».

Второе место, на территории которого запрещено использование электросамокатов и других СИМ, — музей-панорама «Сталинградская битва», включая прилежащие территории, где размещены здания панорамы, музея, мельницы Грудинина и выставленная военная техника. Информация о возможных санкциях для нарушителей данного постановления пока не раскрыта.

В том же постановлении предусмотрены обозначения для парковки средств индивидуальной мобильности, а также установлено ограничение на количество таких транспортных средств, которое может находиться на одной парковке — не более 10 единиц.

Никита Маркелов