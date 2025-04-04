Губернатор области рассказал об альтернативных «Территории детства» местах для школы в Ленинском районе Саратова

Губернатор Саратовской области, Роман Бусаргин, объяснил, почему невозможно разместить новую школу в Ленинском районе на других участках, кроме сквера «Территория детства». Он подробно разобрал каждый из предполагаемых вариантов в своем Telegram-канале.

Во-первых, отметил губернатор, территория бывшего завода «Карат» непригодна для строительства школы из-за слишком высокой стоимости: правообладатель запросил порядка 500 млн руб. Законные основания для изъятия данного участка отсутствуют. В непосредственной близости к заводу располагается автозаправочная станция, что также компрометирует возможность размещения там образовательных учреждений.

Во-вторых, участок в районе улицы Приовражной не подходит для строительства школы из-за находящихся там частных домов. Изъятие этой недвижимости для муниципальных нужд также невозможно — цена выкупа составляет приблизительно 400 млн руб., а расселение займет длительное время.

Ограничения действуют и на участке по улице Клещевская, где также невозможно провести процедуру изъятия. В Северном поселке ситуация аналогична — земля не может быть использована для школы. Территория возле Дворца культуры имени Руслановой недостаточна по площади. Попытка расширить участок приведет к негативным последствиям, включая захват стадиона и спортивных объектов, находящихся в частной собственности, а также затруднение пожарных проездов.

Гаражи за сквером «Территория детства» можно изъять только для строительства дорог и прокладки коммуникаций, объяснил глава региона. В районе школы №75 также не представляется возможным построить полноценную школу на 1,1 тысячи мест из-за нехватки площади. «Формированию земельного участка вне границ гимназии мешает существующая автомобильная дорога и многоквартирные дома», — отметил губернатор.

Роман Бусаргин также опроверг слухи, касающиеся «уничтожения сквера и его полной застройки», назвав их недостоверными. По его словам, историческая часть парка останется нетронутой и будет развиваться с акцентом на благоустройство и насыщение инфраструктурой. В самом сквере уже начались работы по высадке новых деревьев, а в будущем планируется создание многофункционального спортивного ядра, которое будет доступно для всех жителей.

Также губернатор опроверг информацию о планах по строительству многоквартирных домов в микрорайоне у Дворца пионеров, отметив, что такие проекты не осуществимы из-за текущей высокой нагрузки на социальную сферу.