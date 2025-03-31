«Месть павшего всегда очень сильная»

Председатель комитета по госстроительству и законодательству Госдумы Павел Крашенинников в Волгограде представил свою книгу о правовой истории зрелого сталинизма, а также порассуждал о природе функционирования государств в условиях войн и при других чрезвычайных обстоятельствах. В диалоге с волгоградской публикой — из чиновников и представителей научного сообщества — господин Крашенинников ожидаемо провел некоторые параллели между действиями властей СССР 30–50-х гг. и современной ситуацией. Отвечая на вопросы из зала, один из ключевых российских законотворцев в целом дал примирительные оценки внешнеполитической обстановке. В частности, он констатировал, что система международного права «все-таки существует», альтернативы ООН на сегодняшний день нет, а Ялта 2.0 пока не просматривается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Волгограде Павел Крашенников провел заседание президентского Совета по вопросам кодификации и улучшения гражданского законодательства.

Фото: Ярослав Малых, Коммерсантъ В Волгограде Павел Крашенников провел заседание президентского Совета по вопросам кодификации и улучшения гражданского законодательства.

Фото: Ярослав Малых, Коммерсантъ

Председатель комитета по госстроительству и законодательству Госдумы Павел Крашенинников в Волгограде провел заседание президентского Совета по вопросам кодификации и улучшения гражданского законодательства. Глава думского комитета дал высокую оценку работе региональных властей, отметив не только «значительное число разноплановых инвестиционных проектов и программ развития», но и собственно нормотворческие успехи региона. К ним господин Крашенинников отнес Социальный кодекс Волгоградской области, в свое время вызывавший много споров, а также решение проблемы обманутых дольщиков в регионе.

В ответ губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров назвал Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства «самым авторитетным юридическим органом в стране» и сообщил, что региональные власти внимательно изучают «и часто ориентируются» на экспертные заключения совета.

Основная часть заседания прошла за закрытыми дверями. Но пообщаться с Павлом Крашенинниковым у регионального истеблишмента получилось — в тот же день бывший министр юстиции России, а ныне один из самых плодотворных законотворцев провел презентацию своей очередной книги и ответил на вопросы из зала.

«На пути к сверхдержаве. Государство и право во времена войны и мира (1939–1953)» — уже седьмая монография Павла Крашенинникова из цикла истории российского права, охватывающего период с IX века. Как неоднократно подчеркнул автор со сцены, нумерации томов в серии нет, потому каждая книга является самостоятельной работой по определенному историческому периоду. Господин Крашенинников вновь рассматривает исторический процесс в его юридическом отражении, подчеркивая, что «право — это дело рук человеческих».

В новом томе, вышедшем в феврале, главный герой — Иосиф Сталин, чьей смертью в марте 1953-го и завершается повествование

Кратко пересказывая акценты «На пути к сверхдержаве», Павел Крашенинников рассказал публике о развитии того, что в предыдущих работах он называл «декретным правом» — в это понятие входят телеграммы, телефонные звонки и прочие указания, ставшие в целом сильнее формального права. Вомногом именно так Иосиф Сталин сконцентрировал власть в партийном аппарате ВКП(б), а затем и в стране, считает автор. При этом во время войны, констатирует господин Крашенинников, «деваться было уже некуда». «Потому что часто решение нужно было принимать в течение достаточно короткого времени, в течение минут, в течение часов»,— добавил он, пояснив, что отчасти именно такой подход позволил эффективно выполнить сложнейшие задачи, причем не только военные, но и, например, эвакуацию промышленности.

Об этих мерах заслуженный юрист России говорил с придыханием, как и о знаменитом приказе № 227 («Ни шагу назад») от 28 июля 1942 года. «В преамбуле к нормам правовым было очень четко расписано, почему этот акт принимается»,— уточнил господин Крашенинников.

Все меры подобного формата автор называет «право катастроф».

Рассуждая о значении Сталинградской битвы, он отметил роль упомянутого приказа. Спикер не преминул напомнить: «Была битва с нацистами в первую очередь, но надо сказать, что, конечно, Европа, вся которая была под пятой нацистов, она также участвовала. И это мы все должны тоже помнить».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Волгограде Павел Крашенинников презентовал книгу «На пути к сверхдержаве»

Фото: Ярослав Малых, Коммерсантъ В Волгограде Павел Крашенинников презентовал книгу «На пути к сверхдержаве»

Фото: Ярослав Малых, Коммерсантъ

Кроме того, отметил господин Крашенинников, сейчас допускаются искажения или умалчивание, например, цитат британского премьера Уинстона Черчилля, чрезвычайно высоко оценивавшего роль Советского союза в разгроме нацистов, хотя «Черчилль Россию всегда не любил». А вот Франклин Рузвельт, по словам депутата Госдумы, «больше любил Россию, Советский союз».

Ялтинскую конференцию лидеров антигитлеровской коалиции господин Крашенинников охарактеризовал как «просто потрясающее событие».

При этом Павел Крашенинников подчеркнул, что и лидеры западных стран менялись, в том числе и из-за поражений на выборах (Черчилль), а вот Иосиф Сталин оставался во главе советского государства. При этом советский главком «показал себя как правопреемник империи», например, отстаивая принадлежность Сахалина и Курильских островов.

Отвечая на один из вопросов из зала, Павел Крашенинников откровенно усомнился, что в современном международном праве возможна «новая Ялта». Однако, добавил юрист-политик, «даже если как таковой Ялты бывать не будет», то «что-то подобное нужно готовить». «Если мы не хотим, чтобы земной шар наш прекратил свое существование, конечно, нам нужно договариваться»,— сказал он.

Павел Крашенинников остановился и на некоторых малоизвестных аспектах международных отношений военного периода. В частности, объяснил, что японский император избежал токийского (аналог Нюрнберга) трибунала не по воле одних лишь американцев, а общим решением союзников. Если бы условие о неприкосновенности микадо и его семьи не было прописано, война в Азии продолжалась бы еще несколько месяцев и много солдат, в том числе советских, погибло бы, пояснил автор книги.

Депутат Волгоградской областной думы Александр Кузьмин пытался вывести гостя на рассуждения о цикличности истории, но господин Крашенинников лишь отослал его к теориям российского, а затем американского социолога Питирима Сорокина, попутно повторив: «Я не знаю, будет новая Ялта или нет».

Доктор исторических наук Николай Болотов тоже задавал вопрос о «параллелях через 80 или 100 лет», вспомнив французского маршала Фоша, который при подписании Версальского договора в 1919 году спрогнозировал, что установлен не мир, а перемирие на 20 лет.

Павел Крашенинников согласился, что причиной Второй мировой стали неразрешенные противоречия по итогам Первой. В частности, «за бортом» осталась новая Россия, несмотря на огромное влияние России на исход, сказал депутат. По его словам, в проигравших странах стал набирать силу авторитаризм. «Месть падшего всегда очень сильная»,— отметил господин Крашенинников. И уточнил, что велика роль личности, способной отстаивать интересы своей страны. В качестве примера обратного он привел Михаила Горбачева, который «верил всему, что ему говорили, и считал, что контрагенты такие же добросовестные».

На откровенно конфронтационные вопросы зала, вроде зачем сейчас в принципе нужна ООН и существует ли вообще международное право, Павел Крашенинников отвечал подчеркнуто сдержанно.

С Организацией объединенных наций, конечно, нужно сотрудничать, отметил депутат-правовед. «На данный момент она представляет все страны мира, и, конечно, что-то подобное, другое создать в обозримом будущем невозможно. Поэтому, конечно, нужно использовать именно эту площадку»,— пояснил он.

И международное право работает, «хотя оно сейчас, конечно, не в том состоянии, в котором хотелось бы». Но «выбора нет — мы должны работать свободно, продолжать настойчиво проводить свою линию, добиваться своих каких-то решений и так далее», считает господин Крашенинников.

Он также однозначно ответил: великая держава вовсе необязательно должна строиться на «праве катастроф». Его «всегда применять нельзя», оно должно уступать место писанному позитивному праву.

Следующая книга из серии, поделился господин Крашенинников, будет посвящена советскому периоду «оттепели».

Ярослав Малых