Астраханский депутат стал фигурантом дела о мошенничестве на 6,9 млн рублей

Следствие возбудило уголовное дело о мошенничестве с использованием бюджетных средств (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении депутата сельского поселения Икрянинского района Астраханской области и прочих лиц. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно релизу, депутат сельского поселения Икрянинского района совместно с иными лицами, включая сотрудников ГКУ «Центр социальной поддержки населения Икрянинского района», подыскала 23 лица, которые хотели незаконно получить деньги в рамках соцконтракта. Также фигурантка помогла подготовить фиктивные документы, которые включают в себя ложные данные о намерениях граждан заняться предпринимательством.

В итоге указанные лица перечислили 6,9 млн руб. Суд принял решение о домашнем аресте в отношении депутата. Прокуратура Икрянинского района поставила на контроль ход расследования уголовного дела.

Павел Фролов