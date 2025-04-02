В Камышине хотят капитально отремонтировать СОШ №17 за 62 миллиона рублей

Служба капитального строительства и эксплуатации Камышина Волгоградской области ищет подрядчика, который займется капитальным ремонтом МБОУ «Средняя школа №17» на ул. Некрасова, 13. Начальная максимальная цена контракта 62,3 млн руб.

В акте технического обследования объекта указано, что в школе необходимо заменить старые окна с подоконниками (149 штук) и двери (96 штук), электрооборудование (розетки, выключатели, проводка, щитки), произвести перепланировку помещений, обновить краску на потолках и стенах, заменить систему пожарной безопасности и сети связи, а также установить систему видеонаблюдения, новую сантехнику (19 унитазов и 11 раковин) и радиаторы. Что касается внешних работ, подрядчику предстоит провести поливочный водопровод, усилить фундамент здания и отремонтировать отмостки, утеплить фасад и заменить кровлю на металлочерепицу.

Согласно проекту контракта, исполнитель должен приступить к работам в день заключения договора. Срок сдачи объекта — 15 ноября 2025 года. Торги состоятся 10 апреля.

Нина Шевченко