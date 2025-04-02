Астраханский суд вынес приговор в отношении экс-главы Алтынжарского сельсовета

Володарский районный суд Астраханской области признал виновным бывшего главу муниципального образования (МО) «Алтынжарский сельсовет» по уголовному делу о присвоении денежных средств (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Фигуранта оштрафовали на 200 тыс. руб. В течение двух лет ему запрещено занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в органах местного самоуправления. Сбором доказательств вины занимался Камызякский межрайонный следственный отдел. Приговор вступил в законную силу.

Как выяснилось, с августа по ноябрь 2022 года фигурант перевел на расчетный счет ИП 140 тыс. руб. Субсидия предназначалась для обустройства детской игровой площадки. Указанную сумму ИП передал чиновнику, который распорядился деньгами по своему усмотрению.

Павел Фролов