В Саратове «Мельница Шмидта» станет частью бизнес-кластера

Управление градорегулирования и архитектуры министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области объявило о старте открытого Всероссийского конкурса на лучшую концепцию городского квартала «Малая мельница Шмидта». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Общий призовой фонд конкурса составит 1 млн руб., средства предоставляет правообладатель и инвестор проекта ООО «Дубль Л-Риэлт». Проектная территория расположена в центральной части Саратова, рядом с улицами Чернышевского, Второй Садовой и набережной.

Цель конкурса — создать современный бизнес-кластер, сохранив при этом исторический комплекс мукомольной паровой мельницы Шмидта. Участникам предстоит предложить концепцию, объединяющую современные офисные здания с исторической застройкой.

Условия и сроки проведения конкурса, а также начало приема заявок будут объявлены в ближайшее время.

Никита Маркелов