В Волгограде будут судить 10 человек за незаконный оборот порнографии

Центральный районный суд Волгограда рассмотрит уголовное дело о незаконном обороте порнографических материалов в отношении 10 участников преступного сообщества. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно релизу, с января 2022 года по апрель 2024 года 25-летний житель Москвы организовал изготовление порнографии в жилых помещениях Волгограда, Челябинска и Ростова-на-Дону, арендованных его соучастниками. 10 человек распространяли порнографические материалы в Сети и извлекли доход в размере свыше 3,3 млн руб.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение. В зависимости от роли и степени участия каждого фигуранты обвиняются по делу о создании, руководстве и участии в преступном сообществе (ч.ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ) и по делу о незаконном изготовлении, распространении и публичной демонстрации порнографии (ч. 3 ст. 242 УК РФ).

Павел Фролов