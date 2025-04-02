В производство медицинских перчаток в Астрахани инвестируют 1,6 млрд рублей

Экспертный совет особой экономической зоны (ОЭЗ) «Лотос» одобрил проект компании «Астраханский завод медицинских изделий» (АЗМИ), которая планирует производить одноразовые смотровые нитриловые перчатки в Наримановском районе. Фирма зарегистрирована в мае 2020 года и соответствует требованиям законодательства о резидентах ОЭЗ, передает пресс-служба «Лотоса».

Инициатором проекта является ООО «Самарский завод медицинских изделий» (СЗМИ), которое уже реализует аналогичный проект в ОЭЗ «Тольятти» с планируемым запуском производства в этом году. Генеральный директор Александр Земсков сообщил, что в Астраханской области будет создан более масштабный и технологически усовершенствованный завод мощностью 445 млн пар перчаток в год.

Проект был единогласно одобрен экспертным советом ОЭЗ «Лотос» и поддержан заместителем председателя правительства Астраханской области Казбеком Хадиковым. Реализация проекта создаст 100 новых рабочих мест и потребует инвестиций в размере 1,6 млрд руб. Строительство завода планируется начать в 2021 году.

По данным Rusprofile, ООО «АЗМИ» руководят Андрей Варюшин и Александр Леонов. Финансовые показатели компании с 2020-го по 2024 год не превышали 0 руб. Что касается ООО «СЗМИ», оно было создано Алексеем Туренко в июне 2016 года. В 2017 году совладельцами компании также стали господин Варюшин и господин Леонов (ими они являются и сегодня). С июля по ноябрь 2022 года фирмой также владели Анна Леонова и Вера Варюшина. По итогам 2023 года выручка самарского завода составила 168 млн руб. (на 53% меньше показателя 2022 года — 359 млн руб.), прибыль — 787 тыс. руб. (на 35% меньше, чем годом ранее — 1,2 млн руб.).

Нина Шевченко