На въезде в Парк Победы Саратова появится памятник Бранденбургской Мадонне

На въезде в Парк Победы в Саратове установят памятник знаменитой участнице Великой Отечественной войны Марии Лиманской. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Z 64».

Отмечается, что размещение памятника на пересечении улицы Мясницкой и Большого Журавлиного проезда уже официально утверждено. В настоящее время специалисты отливают его на заводе. В планах установить его к празднованию 80-летия Победы.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин обсудил идею установки памятника Марии Лиманской с ее дочерьми. Она была широко известна как Бранденбургская Мадонна. Ее близкие поддержали инициативу господина Бусаргина.

Павел Фролов