Саратовский Политех ликвидирует дочернее предприятие в Петровске

В Арбитражный суд Саратовской области подано заявление о ликвидации зарегистрированного в Петровске ООО «Технологический центр». Истцом выступает учредитель юрлица Саратовский государственный технический университет имени Гагарина (СГТУ).

ВУЗ объясняет решение тем, что «невозможно достичь целей, для которых было создано ООО», «осуществление деятельности юридического лица стало невозможным», указывает истец. В заявлении также содержится просьба назначить ликвидатором центра текущего директора Ларису Юрлову. Она в настоящее время занимает должность заместителя директора Петровского филиала по учебно-методической работе.

Исковое дело рассматривает судья Диана Мамяшева. В качестве третьего лица к делу привлечена межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 22 по Саратовской области. Суд уже истребовал у ФНС регистрационное дело, а также касающиеся рассмотрения дела все материалы. Следующее судебное заседание пройдет 7 апреля.

ООО «Технологический центр» зарегистрировано в сентябре 2013 года по адресу: Петровск, улица Московская, 43. Основной вид деятельности центра включает научные исследования и разработки в сфере естественных и технических наук. Соучредителями организации, помимо СГТУ, названы Анна Силантьева и Валерий Гусев, который был бывшим директором Петровского филиала СГТУ и скончался в декабре 2018 года.

Никита Маркелов